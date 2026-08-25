La Laboral tendrá este año un plan de conservación propio gracias a su nuevo arquitecto

El nuevo arquitecto de la Laboral, Valentín Arrieta, se reunió esta mañana con la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, en su primera jornada de trabajo como responsable de conservación del complejo histórico. Su fichaje, adelantado este martes en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, permitirá que el edificio sume ya este año lo que el Principado denomina como un "plan de conservación preventiva", un documento que sentará las bases respecto a las "prioridades" para abordar futuras reformas y actuaciones. El contrato del arquitecto, que por ahora se firma con un año de duración, comienza hoy y se inició con el citado encuentro con la consejera con el objetivo de "abordar las necesidades del conjunto y establecer las primeras líneas de trabajo para planificar y realizar el seguimiento de las actuaciones en uno de los principales conjuntos monumentales de Asturias", según explica el Principado.

Señalan desde la consejería de Cultura que "contar con esta figura permitirá realizar un seguimiento permanente, anticipar necesidades y ordenar y planificar las intervenciones a medio y largo plazo". Entre las responsabilidades del arquitecto se encontrarán supervisar las labores de conservación y restauración del complejo y sus contratos de mantenimiento, así como velar por que las intervenciones que se vayan a desarrollar en el edificio sean compatibles con la protección del monumento histórico, que es Bien de Interés Cultural (BIC).

Será responsabilidad también de Arrieta recopilar y actualizar la documentación técnica y patrimonial de la Laboral y la elaboración de informes necesarios para futuras intervenciones. "Arrieta mantendrá además una coordinación directa con los servicios de Patrimonio Cultural del Principado, especialmente en aquellas actuaciones que, por la condición de Bien de Interés Cultural del conjunto, deban someterse a la autorización del Consejo del Patrimonio Cultural", añade el Ejecutivo regional.

Arrieta es doctor arquitecto y cuenta con una amplia experiencia en materia de conservación del patrimonio. "La experiencia acreditada para asumir este servicio incluye cinco obras de restauración o mantenimiento de inmuebles declarados BIC o incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con presupuestos de ejecución material iguales o superiores a 300.000 euros. A ellas se suman 23 informes sobre actuaciones en bienes protegidos y 364 horas de formación especializada en restauración, conservación del patrimonio y otras materias relacionadas", destaca el Principado.

El contrato se formalizó este mes y entra en vigor hoy y es el tercer intento por dotar a la Laboral de un arquitecto propio. Las otras dos licitaciones lanzadas, ambas el año pasado, habían quedado desiertas. LA NUEVA ESPAÑA informaba el pasado abril de que salía adelante el tercer concurso público con declaraciones de la consejería de Cultura, que aseguraba que ese fichaje sería una de las "novedades" del año.

El nuevo servicio incluye una dedicación media de seis horas diarias, de lunes a viernes, y prevé además la presencia del arquitecto "cuando surja alguna incidencia que lo requiera, incluso en fines de semana y festivos". "La Laboral contará así con un seguimiento técnico estable que permitirá conocer de cerca la evolución del monumento y responder tanto a las necesidades cotidianas como a aquellas situaciones que requieran una intervención específica", dicen desde Cultura.