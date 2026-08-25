Llega a Asturias la primera cafetería en la que te ponen el café en lata: "Es una monada"

Adiós a la taza de toda la vida. El café para llevar cada vez está más de moda en Asturias y una cafetería de Gijón los sirve ahora en lata, ya sea para tomar en el local o para beberlo fuera. Se trata del último furor en grandes ciudades como Madrid. Se trata de D'Alves, un pequeño establecimiento que acaba de aterrizar en la ciudad, y cuyos envases se están volviendo virales. Son de los más cuquis. "Es una monada", aseguran quienes los han probado.

No son realmente latas, sino vasos de cristal a los que se les pone un cierre de lata. De esta forma, se puede llevar a cualquier sitio, sin riesgo a que desparrame. Para ello, el negocio gijonés dispone de una sofisticada máquina para realizar estos cierres en cuestión de segundos. D'Alves vende también todos tipo de té, entre ellos los famosos matcha, además de pan, bollería y "postres con cariño".

El nuevo envase para tomar el café genera en redes sociales tanto defensores como detractores. Hay quienes están maravillados con la idea, mientras que otros critican la generación de más residuos.

Lo cierto es que cada vez más los negocios que apuestan por este tipo de formatos dentro y fuera de la región. En Galicia, la influencer Lara Tronti, conocida por su participación en la tercera edición del programa "La Isla de las Tentaciones", junto a su pareja, Hugo Pérez, también abrió hace tan solo una semanas su primera cafetería en la que sirven el café en lata.