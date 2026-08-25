Mejoras de accesibilidad en este céntrico paseo de Gijón: se retranqueará una valla para facilitar el paso
El objetivo es evitar que quienes pasean por el espigón tengan que saltar un banco para pasar de un lado a otro del mismo
La Federación de Vela del Principado de Asturias ha asumido que se retranquee la valla que limita su concesión en la Varada de Fomento, en el Puerto Deportivo de Gijón, para facilitar el paso de un lado al otro del espigón a los peatones que transitan por el mismo. Ahora mismo, quienes quieren hacerlo se ven obligados a saltar los bancos que se encuentran pegados a la citada valla. La alternativa que tienen es regresar por donde han venido.
La obra correrá por cuenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, que está a la espera de que la Federación de Vela formalice la petición para desplazar ese cierre perimetral lo suficiente para facilitar el paso en esa zona del espigón central de Fomento.
La intención de la Autoridad Portuaria de Gijón es abordar esta actuación de manera inmediata en cuanto la Federación de Vela del Principado de Asturias formalice la solicitud y de su visto bueno formalmente para desplazar el vallado. De palabra ya han traslado desde la Federación su disposición a colaborar con la solución que se plantea para eliminar lo que ahora es un fondo de saco en una parte del paseo marítimo gijonés.
Las instalaciones de la Federación de Vela en la Varada de Fomento tienen entre sus usuarios a la sección de piragüismo del Grupo de Cultura Covadonga y a embarcaciones de vela del Club de Regatas y del Club Deportivo Albatros (de Villaviciosa), además de particulares.
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