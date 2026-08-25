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"Sumando para multiplicar el impacto", el primer foro de Voluntariado y Empresa de Gijón Impulsa

Este encuentro técnico está diseñado para mostrar cómo la colaboración entre el sector empresarial y el social acelera la consecución de objetivos ESG, atrae y retiene el talento joven y genera un retorno directo en el entorno local

Edificio Impulsa

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M. O.

Desde Gijón Impulsa, en colaboración con el Jardín Botánico Atlántico y la Plataforma del Voluntariado de Asturias, te invitamos a participar en el I Foro Voluntariado y Empresa: "Sumando para multiplicar el impacto", que se celebrará el próximo viernes 25 de septiembre de 09:30 h a 14:00 h en las instalaciones del Jardín Botánico Atlántico de Gijón/Xixón.

En el marco del Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible este encuentro técnico está diseñado para mostrar cómo la colaboración entre el sector empresarial y el social acelera la consecución de objetivos ESG, atrae y retiene el talento joven y genera un retorno directo en nuestro entorno local.

¿Por qué le interesa a tu empresa?

El foro contará con ponentes de referencia como Rosa Madera (Empatthy.org), así como la presentación de herramientas clave como el Impact Kit de voluntariado corporativo (de Volies), la presentación de soluciones tecnológicas para la medición social (Maat Impact) y experiencias de buenas prácticas como la de Fevocam. Todas estas experiencias nos servirán como inspiración para lo que pretendemos iniciar con este I Foro que no es otra cosa que comenzar a diseñar un modelo de colaboración entre entidades sociales y empresariales con el Voluntariado como palanca multiplicadora del Impacto Socioambiental.

¿Cómo puede participar tu organización?

Hemos habilitado dos modalidades de participación a través de un único formulario:

Como asistente / público: Asistiendo a las ponencias técnicas, a la mesa redonda y al espacio de café-networking para conocer las tendencias y herramientas de impacto social y voluntariado corporativo.

Como participante activo en "El Bazar de los Inéditos Viables": Además de asistir a las ponencias, tu empresa dispondrá de un micro-espacio (pitch de 2-3 minutos) para presentar ante las entidades sociales, empresariales e instituciones presentes qué podéis ofrecer, qué buscáis o qué reto de colaboración socioambiental queréis impulsar.

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¿Cómo funciona la dinámica del Bazar?

Si seleccionas la opción de participar en el Bazar, unos días antes del evento desde la organización os enviarán una ficha-guía muy sencilla que te servirá de guion para preparar tu breve presentación. Desde la organización se encargarán de imprimir tu ficha cumplimentada para colgarla en los murales del evento a modo de tablón de anuncios, facilitando que el networking y las sinergias continúen a lo largo de toda la jornada.

Enlace al Formulario de Inscripción: https://forms.gle/7AtWDZ6awGG7ArXA8

(En el formulario podrás seleccionar la modalidad de participación que mejor se adapte a vuestra agenda e interés).

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