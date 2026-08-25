Tuero, sobre su candidatura a las primarias del PSOE de Gijón: "Estoy calentando en la banda"

El concejal gijonés José Ramón Tuero, optó este martes por seguir aplazando el anuncio de su precandidatura a las primarias del PSOE de Gijón, a pesar de que dos de las aspirantes a ser quien intente devolver la Alcaldía de Gijón a los socialistas gijoneses ya han dado el paso: Carmen Moreno, y la candidata oficial Lara Martínez. José Ramón Tuero se limitó a señalar que está "calentando en la banda" y no será hasta el 1 de septiembre, cuando se abre el plazo para presentar formalmente la precandidatura, cuando dirá si juega o no ese partido, empleando un símil futbolístico

Tuero, que este martes ofreció una rueda de prensa sobre el estado de los patios de La Camocha, consideró, a preguntas de este diario, anunciar ya su disposición a competir en las primarias, algo que en privado sí ha trasladado a numerosos militantes del partido.

No es aún el momento, en su opinión, "porque como siempre hemos dicho, las primarias del PSOE, la segunda ventana que es de septiembre, empiezan el 1 de septiembre. Y luego hay del 4 al 7 de septiembre, los candidatos que quieran presentarse lo harán. Y en ese momento, pues os diré si me presento o no me presento".

Respecto a que numerosos afiliados del PSOE ya estén dando por hecho que va a dar el paso al frente, José Ramón Tuero indicó que "yo voy a marcar las reglas del juego, ¿no? Como me decía mi secretario general, no hay que salir antes de tiempo. Y yo considero que cuando se convocan las primarias, el inicio del calendario es el 1 de septiembre y hasta entonces, yo creo que no debemos adelantarnos".

En cuanto a las dos candidatas que ya han anunciado que se van a presentar, una de ellas, la viceconsejera de turismo del Principado, Lara Martínez, con el aval de la mayoría de la ejecutiva del PSOE de Gijón (de la que Tuero también forma parte), el concejal respondió con un símil futbolístico: "allá ellos. Cada uno juega su partido. Yo jugaré el mío si al final salgo. Estamos calentando en la banda y se puede salir o no. Entonces vamos a esperar al 1 de septiembre que es cuando toca".

La Camocha

José Ramón Tuero hizo estas consideraciones en La Camocha, a donde acudió para denunciar lo que considera inacción del actuar gobierno municipal gijonés de Foro y PP en cuanto al arreglo de los patios de viviendas del antiguo poblado minero. Los únicos que se arreglaron fueron tres y lo hizo el anterior gobierno municipal de coalición de PSOE e IU.

En 2020 el anterior gobierno local rehabilitó con fondos municipales tres patios, que suman 4.482 metros cuadrados, con una inversión de 363.619 euros, y durante el mandato pasado, "sobre mediados de 2022, hicimos un proyecto de rehabilitación de los cinco patios restantes, con mejor calidad en el espacio público, renaturalizar en cuanto a plataformas únicas, espacios peatonales", intentando lograr fondos europeos para acometer esa obra, algo que no se logró a principios de 2023.

Tuero indicó que va a llevar una iniciativa al próximo pleno municipal de septiembre para que "se retome" esa actuación –que en su día se presupuestó en 1,5 millones de euros para los cinco patios restantes– por parte del actual gobierno municipal antes de que concluya el actual mandato.

Entonces lo que pedimos hoy es que en el pleno de este mes de septiembre vamos a llevar una iniciativa para que se retome, se retome por parte del gobierno municipal, pues la rehabilitación de los patios.

"Lo que vemos, es que solo están haciendo algo en La Camocha cuando hay fiestas. Aquí empiezan las fiestas la semana que viene y ya tenemos una brigada de operarios municipales limpiando patios, pero los barrios no solo están para las fiestas, en los barrios viven las personas todo el año y constatamos con este gobierno de Carmen Moriyón que están olvidados los barrios, como la Camocha".