Andrés Fernández, párroco de La Asunción-San Juan XXIII, afronta sus últimos días en Gijón: "La fe no puede ser un postureo; es una opción de vida"

Andrés Fernández Díaz (Pola de Siero, 1973) apura, entre la nostalgia y el agradecimiento, sus últimos días como párroco de La Asunción-San Juan XXIII. El 6 de septiembre habrá en las Dominicas una misa de despedida, seguida de una fiesta de celebración. El sacerdote, posteriormente, asumirá la unidad pastoral de Piedras Blancas, un reto que encara "con ilusión y ganas de servir", admite Fernández, que, pese al cambio, seguirá como capellán del Sporting. Licenciado en Derecho Canónico, el religioso festeja un "repunte de la espiritualidad" y reivindica cuidar el matrimonio. "Cuando nos olvidamos de lo esencial empezamos a cojear en todo lo demás", sostiene.

¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Humanamente me está costando mucho trabajo. Uno va cumpliendo años y se llena la mochila de amigos, experiencias, lugares, personas... Sacerdotalmente, por otra parte, con ilusión y ganas de servir donde Dios me ponga por medio de la Iglesia.

Ya acumula unos cuantos años en las dos parroquias gijonesas.

En la de San Juan XXIII entré un 8 de septiembre de 2020, en la de La Asunción un 12 de septiembre de 2021.

En plena época de la pandemia.

Fue complicado porque había restricciones y hubo que adecuarse. Me acuerdo que tuvimos que hacer muchas comuniones escalonadas.

¿Qué balance hace a nivel general?

Uno muy positivo. Me encontré dos comunidades parroquiales muy trabajadas. La Asunción era más veterana, con un gran sacerdote como Eduardo Jiménez. Y Viesques tuvo distintos sacerdotes que trabajaron muy bien la catequesis, por ejemplo. La gente es excepcional. Yo me he centrado sobre todo en los matrimonios, las familias y los niños.

Explíquese.

Me preocupa que en esta sociedad, que no es ni mala ni buena sino la que nos toca vivir, los matrimonios a veces no lo tienen fácil y cuando quieren transmitir unos valores van a contracorriente. Unos novios, cuando se casan, pasan a ser esposos. Y cuando llegan los niños pasan a ser padres. Son excelentes profesionales y padres, pero se olvidan de cuidarse como esposos. He intentado que recuperen esa faceta, cuidarles y acompañarles. Que de vez en cuando abran una botella de vino y hablen sobre ellos, como esposos. Cuando nos olvidamos de lo esencial empezamos a cojear en todo lo demás.

¿Nota el cariño de los feligreses?

Demasiado, es excesivo. Las pruebas de afecto son muchísimas. De gente de la parroquia, de gente a la que saludo en el bar o a la que veo en cualquier zona comercial. También de los jóvenes de La Asunción. Me siento abrumado.

¿Qué sello ha querido dejar?

Que entendiesen que la Iglesia es una madre que ha de acoger con ternura en todas las circunstancias vitales. He intentado acompañar, orientar y ser muy misericordioso. Todos fallamos y todos tenemos unas grandes virtudes. La Iglesia, que es madre, a veces tiene que reñir porque hacemos las cosas mal, pero da la vida por los hijos.

Le releva en el cargo Enmanuel Gómez. ¿Algún consejo?

Que quiera mucho a la gente y se deje querer. Es lo que hizo el Señor.

Pese al traslado a Piedras Blancas, continuará como capellán del Sporting.

Algunos me decían que cómo era capellán si no entendía de fútbol (ríe). El capellán no tiene que entender de fútbol, sino de hacer servicios humanos y espirituales a aquellos que lo necesitan. Veo que el club está cada vez más con los valores que el Grupo Orlegi está poniendo en práctica, que es ganar sirviendo.

Desde hace un tiempo ha habido en Gijón una reestructuración de las unidades pastorales.

Hay que ir poco a poco haciéndola. No solo porque hay menos sacerdotes, sino porque hay que reorganizarse. El sacerdote tiene que ser el que aglutine y coordine, pero también los laicos tienen un papel fundamental en las comunidades parroquiales.

¿En qué momento está la fe?

Hay un repunte de la espiritualidad y de la fe. Siempre les digo a los chavales que la fe no puede ser un postureo, que es una opción de vida. Es seguir a Jesucristo y seguirle como es, no porque Rosalía nos lo cante en una canción. Que eso, no obstante, está bien si te ayuda a lo esencial.

¿Cuál es el rol del Papa León XIV en ese sentido?

Cada momento histórico tiene al Papa que necesita. Tenemos un Papa que es serenidad. Piensa las cosas, las reza y las pone en práctica. Es cercano a los jóvenes, también por su vida de misionero y agustino. Su visita a España fue muy buena para ver que quiere a la Iglesia, a los jóvenes y a los niños.

Por otro lado, tiene entre manos una tesis sobre Derecho Canónico.

La depositaré en septiembre y la defenderé en diciembre o enero en la Universidad Pontificia Comillas. Trata sobre la canonización de leyes civiles en el ámbito del derecho patrimonial canónico. De cómo la Iglesia asume leyes que promulga el Estado, haciéndolas suyas para temas como contratos laborales, compraventas...

¿Dónde nace ese interés?

La parte patrimonial y económica de la Iglesia siempre me llamó la atención. En ocasiones hay malas sensaciones respecto al dinero de la Iglesia, que tiene tres fines: el culto, la honesta retribución a los sacerdotes y la caridad.