Las apuestas llenan de emoción Las Mestas: una tradición gijonesa que nunca falla

La tarde en Las Mestas también se juega entre boletos, pronósticos y miradas pendientes de la pista. Las apuestas añaden tensión a las carreras y reúnen a aficionados que combinan la emoción de acertar con el ambiente de una jornada que, para muchos, es sobre todo un plan para disfrutar. Miguel Fernández Rodríguez, Irene Fernández y Luján Blanco llegaron con sus pronósticos preparados. Miguel Fernández apostó por una combinada con Jesús Garmendia Echevarría, Luis Ortiz Agüera, Teresa Arias Cueva y Otti Verdu Vid, Irene también se decantó por una combinada, mientras Luján Blanco apostó por una gemela de Emanuele Gaudiano y Álvaro González de Zárate. Miguel explicó que, en su caso, una combinada le permite jugar diferentes números y cubrir todas sus posibles combinaciones.

No todos estudian las carreras antes de decidir. "Yo lo hago un poco a lo loco", reconoció Irene entre risas. Por su parte, Miguel Fernández tampoco tiene una fórmula fija, "yo a veces las miro, pero muchas veces no hay suerte, no tengo ninguna estrategia", confesó. La apuesta cambia la forma de vivir cada salida, para Miguel Fernández, la tensión aparece cuando llega el momento decisivo: "La sensación que tengo estos días es ‘por favor, que no la cague’, que no falle y que lo haga bien".

Apostar forma parte de una tradición que se transmite de generación en generación. Es el caso de Isabel Rodríguez que llegó con su familia, la cual lleva toda la vida acudiendo al Hípico. Rodríguez contó que cada uno tiene sus preferencias y reconoció que se guió por "oídas de otros años" para terminar apostando por Abdullah Alsharbatly, "Al final yo apuesto un poco a ojo", admitió.

En cambio, Paula Ceñal sí consulta previamente los caballos antes de elegir. Para Rodríguez, el momento de la salida se vive con "expectación a ver qué es lo que va a hacer, lo vives con mucha emoción". Y aunque una victoria siempre se celebra, el dinero no es el objetivo principal: "Estás aquí para pasar la tarde, no para ganar dinero. Esto es para divertirte y si encima sales con algo, genial".

Víctor Fernández y Álvaro Saelices viven esa tensión desde primera fila, apostaron por Almeida pero para ellos lo importante no está en lo que apuntan en el papel: "Vamos a ser realistas, venimos un poco a ver el espectáculo", confesó Saelices. Para ellos, el Hípico es "un buen plan de fin de verano en Gijón" y, aunque apuesten, "lo más importante es pasarlo bien".

También los más pequeños empiezan a familiarizarse con esta tradición. Aitana Colao todavía deja las apuestas en manos de su madre, "yo todavía no sé apostar" confesó vergonzosa. Martina Fernández, en cambio, ya se ha animado con el número 2, Rodrigo Giesteira Almeida, aunque esta vez no hubo premio: "Ya nada, no hubo suerte".

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Entre combinadas, gemelas y pronósticos hechos con más o menos estudio, las apuestas se convierten en un ingrediente más de la tarde. Algunos buscan acertar, otros se dejan llevar por la intuición y otros simplemente quieren añadir un poco de emoción a la tarde. Porque en Las Mestas, a veces, ganar es lo de menos.