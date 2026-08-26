La ayuda que va más allá de las aulas: los Antiguos Alumnos de La Inmaculada, en Gijón, entregan seis becas a estudiantes

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Inmaculada celebró este miércoles el acto oficial de entrega de sus becas para estudios universitarios y de Formación Profesional. Un programa que alcanza este año su segunda edición y que busca apoyar a los antiguos estudiantes durante su etapa de formación. En total, se entregaron seis becas. El presidente de la asociación, Víctor Rodríguez, destacó durante el acto celebrado en el colegio la importancia de continuar respaldando los estudios: "La formación de hoy es el futuro de mañana para ellos". En este sentido, explicó que la asociación busca "premiar la excelencia en los conocimientos y ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a quienes continúan formándose".

Las ayudas se dirigen a antiguos alumnos que cursen estudios universitarios o de FP y que formen parte de la asociación. En los dos años que lleva en marcha el programa, aproximadamente un 60-70% de los beneficiarios estudia en la universidad, mientras que entre un 20 y un 30% cursa Formación Profesional. Rodríguez señaló además que "intentamos hacer un esfuerzo para que todos los que la presenten puedan conseguir la beca".

Para los estudiantes, la ayuda supone también un reconocimiento al esfuerzo realizado. Fernando García, que comenzará un máster en Ciencia y Tecnología Espacial en Bilbao, considera que la beca representa "el esfuerzo que he hecho estos años después de acabar el colegio". Además, explica que le permitirá continuar con su formación mientras vive fuera de casa. También Jaime González, estudiante de Ingeniería Mecánica, resume la experiencia desde el orgullo: "Estoy estudiando Ingeniería Mecánica y recibir esta beca es un orgullo".

En el caso de Jorge Cano, que estudia un grado superior de Mecanizado, la beca supone "una tranquilidad y una gran ayuda". Su objetivo, una vez finalice sus estudios, es "encontrar un trabajo que sea adecuado a lo que estoy estudiando y poner en práctica todo lo que hemos aprendido". Para él, recibir la ayuda fue "una alegría", al valorar que el esfuerzo diario "no solo tiene recompensa en la vida laboral, sino que también tiene un poco de beneficios fuera de esto".

La beca también facilita que los estudiantes puedan afrontar experiencias académicas fuera de España, y es el caso de Aitana Toribio, estudiante de Magisterio que viajará este curso a Polonia con el programa Erasmus para cursar tercero. "Estudiar Magisterio es vocacional totalmente", explica la joven, que además es entrenadora de baloncesto en el colegio desde hace varios años y quiere dedicarse a ello en el futuro. Para ella, la ayuda es "una alegría y, sobre todo, una ayuda para pagar la residencia, una vez que esté en Polonia".

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Además de las becas universitarias y de FP, la Asociación de Antiguos Alumnos cuenta con otros programas destinados al deporte y al voluntariado, con el objetivo de respaldar distintas facetas de la formación y participación de sus antiguos alumnos.