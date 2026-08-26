El barrio gijonés de Pumarín sigue pendiente del gato atrapado en un árbol: "Le hemos puesto su transportín y comida debajo, a ver si baja por sus propios medios"
Los Bomberos acudieron esta mañana para intentar rescatar al animal
Los vecinos de Pumarín siguen pendientes del gato que desde esta mañana se encuentra atrapado en lo alto de un árbol en el entorno de la calle Cataluña. Después de que los Bomberos intentaran rescatarlo, la zona ha quedado acordonada. "Tiene al lado del árbol el transportín y comida, a ver si baja él por sus propios medios", explican los residentes del barrio.
Profesionales del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón acudieron esta mañana para intentar rescatar al animal. Sin embargo, no fue posible. Los hechos generaron expectación entre los vecinos, algunos de los cuales se acercaron para observar el dispositivo desplegado y seguir de cerca las labores de los efectivos, que subieron a lo alto del árbol con un camión escalera.
Pese al despliegue de ese vehículo de grandes dimensiones, los profesionales no consiguieron rescatar al gato. Ahora, los vecinos de Pumarín esperan que el gato quede a salvo bajando por sus medios.
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