El ciclo "Peor... ¡Imposible!" disecciona en Gijón el séptimo arte: "En el cine actual todo se ha vuelto un poco igual"

El Centro de Cultura Antiguo Instituto acogió la rueda de prensa de presentación de las mesas redondas del ciclo “Peor... ¡Imposible!”, un encuentro que aborda la evolución del cine popular, el fenómeno del giallo italiano, los mitos de los años ochenta y la producción audiovisual durante el tardofranquismo.

El coordinador de la cita, Jesús Parrado, analizó el cambio que experimentó el cine de género europeo en los años ochenta frente al empuje de la industria estadounidense. “Ese papel que teníamos en Europa del cine popular más centrado en los géneros se va desplazando hacia la ciencia ficción y el terror. El cine este de los ochenta, más entre la ciencia ficción y el terror, tiene como una paranoia, de decir algo va mal, algo falla”, apuntó Parrado al explicar el contenido de los coloquios.

La escritora Carmen De-Bernardi aportó la perspectiva de los espectadores más jóvenes y reflexionó sobre la homogeneización de la cartelera contemporánea en comparación con las producciones de décadas pasadas. “Las películas ahora, aunque siga habiendo cosas muy distintas, siguen todas la misma línea; hay un número de tramas y todas las películas ahora siguen esas tramas. Se ha vuelto todo un poco más igual”, valoró De-Bernardi.

Por su parte, el especialista y colaborador en revistas de cine Iván Gallego desgranó la sesión dedicada al suspense transalpino, señalando que celebrarán “una mesa redonda que vamos a hacer alrededor del giallo, que es un género de thriller de asesinatos que triunfó mucho en Italia en los 70”.

El apartado dedicado al cine español se centrará en los años previos a la Transición. Almudena González, graduada en Comunicación Audiovisual e investigadora en Historia del Arte, detalló que la jornada abordará “el cine del tardofranquismo, en la época de los 70 hasta el 75”. La sesión incluirá una presentación del contexto sociopolítico y una mesa redonda tras proyectar los largometrajes “Una vela para el diablo” y “La casa sin fronteras”, con el fin, según González, de “ahondar un poco más en la temática que se trabajaba en esas películas”.

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Se destacó también la convivencia intergeneracional que llena las proyecciones. Según afirmó Parrado, mientras el público joven se acerca a estas cintas por el interés de “un conocimiento teórico, no práctico”, para los asistentes veteranos acudir a las sesiones supone “recordar aquellos tiempos de los programas dobles y las salas de barrio”.