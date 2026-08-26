COCEMFE presenta una nueva furgoneta para facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida en Gijón
La entidad renueva su flota con un vehículo que cuenta con suelo técnico para anclar hasta cuatro sillas de ruedas y nueve butacas reclinables
Álex Redruello
Romper las barreras del aislamiento y garantizar que ninguna persona con movilidad reducida se quede sin acceso a sus terapias o actividades cotidianas es el objetivo de la nueva adquisición de Cocemfe Asturias. La entidad presentó este miércoles, en las instalaciones del Centro de Atención Integral (CAI) en Viesques, un nuevo vehículo adaptado destinado a potenciar su servicio de transporte "puerta a puerta", un recurso vital para usuarios con altos niveles de dependencia que no pueden recurrir al transporte público convencional.
La presidenta de Cocemfe Asturias, Mónica Oviedo, subrayó la trascendencia de esta incorporación para el colectivo: "Para Cocemfe Asturias es muy importante poder ir renovando la flota de furgonetas adaptadas que tenemos, en este momento cinco", y con el apoyo de Fundación Caja Astur, de Cocemfe estatal y el plan de prioridades de Fundación ONCE y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, estos años hemos podido ir mejorando la calidad, la seguridad y la comodidad de nuestra flota".
El nuevo vehículo, que entrará en funcionamiento de forma inmediata, cuenta con una configuración modular que incluye "suelo técnico para anclar hasta cuatro sillas de ruedas y un total de nueve butacas reclinables, desmontables y desplazables", detallaba Oviedo. Según detalló la presidenta, la meta principal es dar respuesta a la alta demanda existente: "Tenemos mayor capacidad y esperamos poder quitar la lista de espera de demanda que tenemos en estos momentos".
El servicio no solo da cobertura a las personas que acuden al centro de día, al que asisten diariamente 16 usuarios, sino también a quienes participan en programas de rehabilitación en los centros de Gijón y Oviedo, pertenecientes a entidades de ELA, esclerosis, párkinson, ictus, ataxia o UMA. El balance del último año refleja la magnitud del programa, que, como mencionó Oviedo, registró "15.595 viajes para atender a 82 personas".
Por su parte, el director de la Fundación Caja Asturias, Carlos Siñeriz, puso en valor la continuidad de esta alianza estratégica. "Desde la Fundación Caja Astur venimos colaborando con Cocemfe y con todas las organizaciones que la componen desde la creación de la fundación. Esta es la segunda furgoneta en tres años en la cual colaboramos y para nosotros simplemente es una satisfacción el poder contribuir a que las personas con discapacidad, que es una de nuestras cuatro líneas de actuación, mejoren su calidad de vida", apuntaba Siñeriz.
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