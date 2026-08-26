Gijón acoge una manifestación por la "paz y justicia para el pueblo saharaui"

La Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y Ceas Sáhara ha convocado para este domingo en Gijón una manifestación para reclamar "paz y justicia para el pueblo saharaui".

La protesta tendrá lugar el domingo, a las 12.30 horas, desde el Puente del Piles a los Jardines del Náutico. En la manifestación estarán los 87 menores saharauis acogidos en el marco del programa Vacaciones en Paz 2026.

La concentración coincide con el final de la estancia de estos niños en Asturias, ya que volverán a los campamentos el próximo 3 de septiembre.

En total, a través de este programa han llegado a España más de 3.000 niños refugiados saharauis. Este proyecto nació en 1979 y, desde entonces, lo sostienen la solidaridad de miles de familias, asociaciones, administraciones públicas y ciudadanía comprometida.

Los organizadores de la manifestación reconocen a las familias de acogida "que abren sus hogares y sus corazones. "Gracias a ellas, miles de personas conocen cada verano la realidad de un pueblo hermano que sigue viviendo lejos de su tierra, pero no lejos de su dignidad, su memoria ni su esperanza", indican.

Noticias relacionadas

Por otro lado, lamentan la situación en el Sáhara Occidental. "Se ha convertido en una cárcel a cielo abierto para defensores y defensoras de derechos humanos, perseguidos, vigilados, silenciados y castigados por denunciar la ocupación marroquí", comentan, antes de agregar que "de esta manera denunciamos con firmeza el doble rasero del Gobierno español, que proclama solidaridad con otros pueblos mientras elude su responsabilidad histórica y jurídica con el pueblo saharaui". "España no puede seguir escondiéndose tras ambigüedades ni subordinando el derecho internacional a intereses diplomáticos, económicos o geoestratégicos", zanjan.