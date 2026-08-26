La Laboral, con Valentín Arrieta como arquitecto-conservador, reactiva la creación de un centro expositivo propio sobre la historia del complejo

Primer día de trabajo del nuevo arquitecto-conservador de la Laboral. El gijonés Valentín Arrieta se incorporó ayer de facto a la que será su nueva dedicación como experto en conservación del patrimonio. Una tarea, la de cuidar del gran complejo de la Laboral y sus futuras obras, que le hace «especial ilusión», como indicó a LA NUEVA ESPAÑA tras informar en exclusiva de su designación en el concurso abierto por la Consejería de Cultura.

Precisamente su primera jornada empezó con la reunión en la Laboral que mantuvo Arrieta en la mañana de ayer con la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y el director general de Patrimonio, Pablo León. «Estoy contento, ilusionado y dispuesto a empezar a trabajar», dice el arquitecto, que se interesó por un concurso en cuyos pliegos «se pedía acreditar experiencia, y es lo que presenté. Pero no se hablaba de una propuesta ni una metodología concretas. A partir de ahora tendremos que ver cómo vamos a trabajar».

De la experiencia que le avala, el gijonés reseña sus trabajos «tanto en estudio como en intervención en patrimonio. Es algo en lo que estoy especializado y por eso cumplía muchos de los requisitos que se pedían en la licitación. Como soy de Gijón, además, me hace especial ilusión». Valentín Arrieta es el primer arquitecto-conservador que tiene el complejo monumental de Cabueñes y asumirá como una de sus primeras tareas elaborar un "plan de conservación preventiva" que siente las bases respecto a las reformas que resulten prioritarias para el complejo histórico en los próximos años.

Será también tarea del recién nombrado, además, coordinar las gestiones para crear un dispositivo cultural nuevo: un centro expositivo dentro del edificio en el que se cuente la historia de la Laboral y de quienes pasaron por sus aulas. "Es un bombazo, una tremenda noticia", se felicitan los antiguos alumnos, grandes impulsores de la idea de que la Laboral disponga una muestra permanente sobre su propia historia. Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, señala que el nuevo recurso museístico se habilitará "lo más pronto posible".

A juicio de la consejera, el "fichaje" de este arquitecto gijonés "materializa" lo que era una promesa de legislatura y que ya se había intentado cumplir con dos intentos previos de licitación que quedaron desiertos al no recibir ofertas. Este periódico informaba el pasado abril de que las gestiones para contratar a un arquitecto en exclusiva para la Laboral se reactivaban y, en este tercer intento, se recibieron tres propuestas, siendo la de Arrieta, arquitecto local y especializado en conservación de patrimonio, la mejor valorada.

Gutiérrez asegura que, si bien desde el área de Patrimonio es hacía hasta ahora un "seguimiento constante" del inmueble, apostar por el "mantenimiento preventivo" se ha visto "fundamental", más ahora que el complejo "aspira a ser, con pleno derecho, Patrimonio de la Humanidad" ante la Unesco. Así, Arrieta será a partir de ahora el principal responsable de supervisar cualquier actuación que afecte al valor patrimonial del complejo, y también el encargado de elaborar una hoja de ruta que ordene y priorice actuaciones futuras. Una de las más inminentes será el arreglo de la cubierta del Paraninfo, a punto de adjudicarse a la constructora gallega Citanias.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Laboral, por su parte, lleva años pidiendo un espacio dentro de la Laboral que permita acoger una exposición permanente sobre la historia del edificio y sus estudiantes. Esa idea es lo que la consejera llama ahora un centro expositivo. "Queremos dedicar un espacio a esa memoria de la propia universidad, que es la historia no solo de Asturias y de Gijón, sino de muchísimas personas provenientes de otros muchos lugares y que gracias a la Laboral establecieron relaciones que perduraron a lo largo de toda su vida", expone la consejera.

Manuel Nevares, presidente de los antiguos alumnos, dice estar "encantado". "Hemos descubierto, además, que Arrieta es hijo de un antiguo alumno (Manuel Ángel Arrieta), así que estamos convencidos de que el Principado ha acertado de pleno. Una figura así hacía muchísima falta", celebra. Sobre la puesta en marcha del centro expositivo, añadió que se trataba de una "vieja petición" de su grupo. "Para nosotros esto es un bombazo. Tenemos mucha documentación y el Principado guarda máquinas viejas, mobiliario, mil cosas", afirma. La ubicación de esa muestra permanente, dice Nevares, está por decidir, pero entiende que el complejo tiene aún estancias disponibles, por ejemplo, en las plantas en altura del claustro donde se ubicará la Facultad de Enfermería.

El Colegio de Arquitectos

Miguel Casariego, decano del Colegio de Arquitectos de Asturias (COAA), también defiende esta nueva etapa para la Laboral. "La decisión (de contratar a un arquitecto) ha sido acertada, pues se trata de un conjunto arquitectónico cuya importancia, complejidad, tamaño y valor patrimonial lo justifican sobradamente", asegura. Casariego, de hecho, conoce "la valía personal y profesional" de Arrieta. "No tengo duda alguna de que reúne los méritos y la cualificación necesarios para llevar a cabo con éxito ese encargo. Le considero un profesional serio, riguroso, capacitado y con una gran preparación técnica y académica", defiende.

Vicente Díez Faixat es arquitecto, buen conocedor de la Laboral e hijo de José Díez Canteli, quien en su día dirigió las obras del complejo. "Cuando se dijo que buscaban a una persona me pareció algo muy lógico, y al leer que iba a ser Valentín me alegré. Conozco su trayectoria y puede ser la persona idónea para esto. En la Laboral se hacen actuaciones muy variadas, es difícil de gestionar, y está bien que haya una figura que coordine todo eso", cuenta. Lanza, también, de paso, una sugerencia: estudiar que en el arreglo de la cubierta del Paraninfo se incluya recuperar el empleo de cobre, que era el material elegido en su día y que más tarde se sustituyó por pizarra. Gutiérrez se reunió ayer con Arrieta acompañada por Pablo León, director general de Patrimonio.