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En marcha una nueva promoción residencial en Gijón: estará lista a principios de 2028 y los precios pueden llegar a los 365.000 euros

El Edificio Santa Bárbara, en Roces, tendrá 26 viviendas, con el 70 % ya vendidas, y se ubicará en el solar de la antigua nave de Iturri

El proyecto, con piscina comunitaria y zonas ajardinadas, combina "diseño contemporáneo, eficiencia energética, tecnología y sostenibilidad", afirman desde la promotora

La parcela donde se levantará la urbanización residencial en la avenida de Salvador Allende, en Roces.

La parcela donde se levantará la urbanización residencial en la avenida de Salvador Allende, en Roces. / Luisma Murias

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Sergio García

Nueva promoción urbanística en ciernes en Gijón. A principios de 2028 se prevé que esté listo el Edificio Santa Bárbara, que contará con 26 viviendas. Se ubicará en Roces, en los terrenos que ocupaba la antigua fábrica de Iturri, en la avenida de Salvador Allende, casi a la altura de la avenida de Oviedo. Las labores para su derribo ya están en marcha y a mediados de septiembre comenzará la fase de excavación y cimentación para levantar un proyecto que abarca pisos de uno, dos o tres dormitorios y áticos de hasta 90 metros cuadrados. Todas las viviendas tendrán garaje y trastero y habrá una piscina comunitaria rodeada de zonas ajardinadas.

Desde la promotora cántabra Tecniobras, impulsora de la promoción, indican que se ha vendido alrededor del 70 % de los pisos. Edificio Santa Bárbara también incluye cuatro bajos con jardín privado, con parcelas de 112 metros cuadrados. El plan combina "diseño contemporáneo, eficiencia energética, tecnología y sostenibilidad", reivindican desde Tecniobras. La construcción incorpora asimismo un sistema de aerotermia con suelo radiante para "una climatización eficiente y respetuosa con el medioambiente". Contará cada hogar con la máxima calificación energética tipo A.

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Los precios oscilan desde los 270.000 hasta los 365.000 euros. El edificio residencial, de cinco alturas, estará frente al instituto Roces. "Cada vivienda ha sido diseñada pensando en el bienestar y la seguridad de sus residentes: acceso mediante videoportero, puertas de seguridad, cerramiento perimetral y cocinas totalmente amuebladas y equipadas con vitrocerámica, campana, horno y grifería de alta calidad", señalan desde la promotora.

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Una recreación del Edificio Santa Bárbara.

Una recreación del Edificio Santa Bárbara. / LNE

La demolición de la nave de Iturri, especializada en equipamiento laboral o suministros industriales, ya es más que visible para los viandantes que pasean junto al solar, donde también luce el cartel de la promoción, que llevará a Roces casi una treintena de viviendas, si bien todavía faltan bastantes meses para que sus propietarios puedan disfrutarlas.

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