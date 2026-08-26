Medio Ambiente reivindica la renaturalización del Piles: "Previene inundaciones"

La concejalía de Medio Ambiente defendió ayer de nuevo la renaturalización del río Piles, una compleja actuación realizada durante este mandato y que ha permitido recuperar el cauce fluvial, ahora ya liberado de barreras artificiales. La concejalía, responsabilidad del popular Rodrigo Pintueles, aclara que el riesgo de inundaciones que la Confederación Hidrográfica prevé para la ciudad en los próximos años no se ha visto perjudicado por la obra de renaturalización, aunque esa parezca ser la creencia de algunos vecinos, ya que la eliminación de azudes y muros de hormigón "ha permitido ensanchar la sección hidráulica del cauce bajo entre cinco y seis metros". "Por ello, el río es ahora un espacio natural mucho más preparado para prevenir inundaciones ante grandes avenidas", señalan fuentes de la concejalía, que reivindica también que la obra ha mejorado "la calidad ecológica del agua y de su lecho".

Consideran desde Medio Ambiente que existe una falsedad extendida, una creencia infundada, sobre la limpieza de los ríos, en concreto, respecto a la permanencia de vegetación. "La ciencia nos dice que la vegetación de ribera cumple una función importante en la dinámica fluvial. No solo disminuye la temperatura del río, sino que también reduce el riesgo de grandes crecidas e inundaciones, no las provoca. Insisto, la vegetación aminora las riadas, no las origina", cuentan las mismas fuentes. A eso se debe que las podas actuales en el Piles estén más limitadas y que la idea de un dragado ya no pueda estar sobre la mesa. "Debemos mantenerlo siempre (el río) lo más natural posible", señalan desde la concejalía.