El nuevo mercadillo de Navidad de Gijón, de artesanía, alimentación y regalos, abre la inscripción de los comerciantes interesados

"Brilla Gijón", la nueva denominación del mercadillo navideño -ampliado en extensión y ambición- que se instalará en Gijón y que espera ser un atractivo y revulsivo para la ciudad en sus fechas de fin de año, acaba de abrir el plazo para que los comerciantes interesados opten a alguna de las casetas. Son en total 71 casetas dedicadas a la venta ambulante, más otras 3 que serán espacio hostelero que se montarán en más extensión del Paseo de Begoña que nunca ya que se desplegará no solo por la calle central del paseo, sino también por la zona peatonal compartida con la calle Covadonga, la más próxima a la plaza de Los Campinos y a la calle San Bernardo, y en el paso de Begoña que va paralelo a la avenida de la Costa. Y que ofrecerán sus productos durante 40 días, desde el 27 de noviembre al 5 de enero.

La Concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha publicado hoy las bases reguladoras del funcionamiento y del otorgamiento de autorizaciones para el ejercicio de la actividad de venta en el Mercado de Navidad de Gijón de este año, para que los interesados las puedan consultar y decidir si les interesa ocupar alguna de esas casetas. El plazo para la presentación de solicitudes es de diez días hábiles y concluirá el próximo 10 de septiembre.

En esas bases se concreta que en la modalidad de venta ambulante se incluyen los productos de alimentación, groalimentarios, artesanía, comercio especializado y artículos de regalo. También, que la ubicación y asignación de las casetas corresponderá al Ayuntamiento de Gijón/Xixón, atendiendo a la distribución del Mercado, a la modalidad de actividad autorizada y a las necesidades organizativas del mismo, sin que las personas adjudicatarias tengan derecho a elegir una ubicación o tipología concreta de caseta.

El Ayuntamiento proporcionará servicio de vigilancia y seguridad privada en horario nocturno durante todo el período de funcionamiento del Mercado.

Una vez concluido el plazo para solicitar participar en el mercadillo, una comisión técnica valorará la participación de los aspirantes priorizando la adecuación a la Temática Navideña; si el producto es propio del consumo navideño (turrones, polvorones, dulces tradicionales, embutidos selectos, licores, quesos gourmet para regalos, etc.); la calidad, interés gastronómico y origen; se valora positivamente el uso de materias primas de calidad, procesos de elaboración propios (no reventa industrial masiva) y productos de proximidad (Km 0); la originalidad, innovación y presentación; se premiarán las propuestas de alimentación exclusivas, alternativas alérgicas/dietéticas (sin gluten, veganas) o formatos de presentación atractivos para regalo (cestas navideñas, packaging cuidado), y también la experiencia acreditada en mercados de venta ambulante, así como el uso de envases biodegradables para la entrega del producto.

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, entiende que así "se da un paso más en nuestro proyecto que, bajo la marca de ‘Brilla Gijón’, busca dotar a nuestra ciudad de una Navidad propia, con personalidad, con identidad y con una imagen reconocible".

La estética no será un asunto menor ya que se busca una imagen que todo funcione como un conjunto y para ello "instalaremos estas casetas de madera con una estética homogénea y cuidada, inspirada en los grandes mercados navideños europeos. Esperamos que sean un éxito entre los comerciantes y también, por supuesto, entre quienes las visiten, que podrán no únicamente hacer una compra, sino vivir una experiencia. Y esa experiencia estará presente en cada detalle”, remarca Abel Junquera.