El parque Hinchable más grande del mundo ya acampa en Gijón: 4.000 metros cuadrados de atracciones sin límite de edad
La instalación, que nació en Estados Unidos y ya ha recorrido gran parte de España, estará disponible en Gijón hasta el 4 de octubre.
Álex Redruello
Gijón acoge por primera vez FUNBOX, una instalación de 4.000 metros cuadrados reconocida como el parque hinchable más grande del mundo. El recinto estará instalado en el Parque de los Hermanos Castro del 28 de agosto al 4 de octubre y permitirá el acceso tanto a niños como a adultos.
El proyecto nació en Estados Unidos y llegó a España en 2023 de la mano de "Productores de Sonrisas". Tras recorrer buena parte de la Península, aterriza ahora en Gijón después de su paso por Santander. La gerente del parque, Lara Afonso, destaca que una de sus principales características es que no existe límite de edad, aunque los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto.
Entre las atracciones destacan "Marshmallow", una gran semiesfera pensada para los amantes del vértigo, y un circuito de obstáculos para quienes busquen un reto físico mayor. Toda la infraestructura se transporta en cuatro tráilers y su montaje requiere entre uno y tres días.
Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos, de los que 80 se destinan a disfrutar de las atracciones y diez a calzarse y abandonar el recinto.
FUNBOX abrirá de jueves a domingo. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas. Habrá horarios ampliados en fechas especiales, que podrán consultarse en la web del parque.
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