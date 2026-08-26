Un primer adelanto a la exposición del Prado en las ventanas de Tabacalera, en Gijón

Todavía faltan unas semanas para que comience el montaje de "Ventanas al Prado", la nueva iniciativa nacional que impulsa el Museo del Prado y que se estrenará este octubre en la fachada de Tabacalera, pero los vecinos de Cimavilla más atentos han podido ver ya un pequeño adelanto: dos de los lienzos que compondrán la muestra y que se instalaron a modo de prueba esta semana en el edificio. Ambos lucen hoy ya tapados por vinilos azules, pero el rato que estuvieron al descubierto permite ponerles nombre. Son un retrato femenino del italiano Bernardino Licinio y la pintura que hizo el francés Louis-Michel van Loo a Felipe de Borbón y Farnesio, duque de Parma.

La muestra supondrá un estreno doble. Por un lado, será la primera exposición de "Ventanas al Prado", un proyecto con el que el museo nacional quiere dar a conocer parte de sus fondos y, de paso, poner en valor edificios con valor patrimonial del país, cuyas fachadas usará como "lienzo".

Así, en las ventanas de Tabacalera se expondrán más de 30 reproducciones de cuadros del Prado. El responsable Alfonso Palacio, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA en mayo, comentaba a modo de pista que "un nuevo vecindario se asomará a Cimavilla para dialogar con el resto de habitantes". Los dos vinilos colocados como prueba son retratos, por lo que parece que esa será la apuesta de la iniciativa. El póster promocional con el que se anunció la muestra ese mismo mes lucía el "Adrián" de Durero, un cuadro que data de 1507.

Las dos piezas instaladas esta semana y hoy cubiertas, por su parte, tienen un encuadre similar, de retrato. La obra de Bernardino Licinio data de primeros del siglo XVI y se cree que la retratada era la cuñada del pintor, una mujer llamada Agnese, que luce sujetando un libro y enseñando la otra mano en un gesto que parece destacar su alianza, lo que hace pensar que se trató de un retrato elaborado con motivo de su matrimonio con Arrigo Licinio.

El cuadro de Van Loo, por su lado, muestra al hijo de Felipe V en un posado de medio cuerpo que en la ventana de la Tabacalera reduce un poco su encuadre, ocultando su mano. Fue un retrato preparatorio para el lienzo "La familia de Felipe V", también en manos del Prado, pero esta obra de detalle ha sido considerada por los expertos como "una efigie independiente, válida en sí misma".

El arranque de esta "Ventanas al Prado" nacerá en Gijón de la mano del estudio asturiano La Rectoral, integrado por la historiadora Sara Moro y el artista Ricardo Villoria. El también asturiano Alfonso Palacio, director adjunto de Conservación e Investigación del Prado, es el otro gran impulsor de esta iniciativa, que nace en acuerdo con el Ayuntamiento y que busca potenciar también el futuro de Tabacalera como centro de arte. De hecho, el Prado ya estudia qué obras de sus fondos cederá en depósito a la ciudad con la idea de que puedan entregarse a tiempo para la apertura del complejo expositivo, hoy ya en obras.