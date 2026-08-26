La primera y "difícil" selección del Festival Internacional de Gijón incluye grandes premiados, como el surcoreano Hong Sang-Soo, y "cine humanista"

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) empieza a desvelar las primeras piezas de la que será su 64.ª edición, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre. A falta de completar una programación que continúa en proceso de selección, el certamen ha avanzado nueve largometrajes de sus competiciones internacionales, todos ellos de estreno absoluto en España, junto a dos focos dedicados al cine de animación contemporáneo.

"Estamos muy contentos de poder tener el estreno en España de las nuevas obras de cineastas como Clio Barnard, que ganó el premio del público en Cannes, Angela Schanelec, João Nicolau o Hong Sangsoo", destaca el director del FICX, Alejandro Díaz. El responsable del festival asegura que esta primera selección de una edición "que promete ser electrizante" es solo una muestra de lo que llegará en noviembre y que la respuesta de la industria está siendo especialmente positiva. "Estamos teniendo una cantidad de inscripciones de películas muy superior a la habitual. Hay un gran interés por parte de cineastas, productoras y escuelas de cine por presentar sus películas en Gijón", señaló el director.

La Competición Internacional Albar reunirá tres nombres de referencia del cine de autor. El surcoreano Hong Sangsoo, ganador en tres ocasiones en Gijón y que incluso ha tenido un homenaje especial hace años, regresará con "Nowhere to Lay My Eyes", sobre una mujer que viaja con su hermano a Jeju para reencontrarse con su madre. La película llega tras los premios a Mejor Dirección e Interpretación obtenidos en Locarno.

También competirá "I See Buildings Fall Like Lightning", de la británica Clio Barnard, premio del público en la Quincena de Cineastas de Cannes, sobre cinco amigos de Birmingham marcados por la transformación del barrio donde crecieron. Completa Albar "My Wife Cries", de Angela Schanelec, presentada en la Berlinale y ganadora en IndieLisboa.

La competición Retueyos contará con "A Family", segundo largometraje del neerlandés Mees Peijnenburg que aborda una disputa por la custodia desde la perspectiva de dos hermanos. Se suma "Supporting Role", regreso de la georgiana Ana Urushadze, nueve años después de que "Scary Mother" le valiera en Gijón el premio a la Mejor Dirección. Su nuevo trabajo ha sido premiado en Róterdam y Sarajevo. La tercera película será "Memorizu", ópera prima de la japonesa Miiku Sakanishi, premiada en Tribeca como Mejor Nueva Directora, que explora la memoria y los vínculos familiares.

En FICX Premiere llegará el estreno mundial de "Margen de maniobra", de Miguel Ángel Blanca, una comedia romántica atravesada por el true crime, la mentira y el amor. Blanca ya estrenó en Gijón "Quiero lo eterno" en 2017. La sección contará además con "Providence and the Guitar", del portugués João Nicolau, y "D’ici là", de la francesa Sarah Leonor, que regresará al FICX 17 años después de presentar "Au voleur".

El avance se completa con dos focos dedicados a la animación: uno sobre las portuguesas Alexandra Ramires y Laura Gonçalves, autoras de "Percebes", y otro sobre la alemana Elena Walf, reconocida por su estilo de texturas artesanales y humor visual. "Esta edición va a tener obras para todos los públicos y todo tipo de gustos, con el denominador común del cine de calidad, del cine humanista", concluyó el director.

La programación de la 64.ª edición continúa abierta. El plazo de inscripción para largometrajes permanecerá abierto hasta el 6 de septiembre, con una ampliación hasta el 13 de septiembre para los cortos.