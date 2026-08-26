Rescate gatuno en Pumarín: los bomberos de Gijón movilizan un camión autoescalera para intentar salvar a un felino de lo alto de un árbol

Una intervención llamativa en el barrio gijonés de Pumarín. Profesionales del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón se desplazaron esta mañana al entorno de la calle Cataluña para tratar de rescatar a un gato que se había subido a lo alto de un árbol.

La presencia de los Bomberos y del camión autoescalera no pasó desapercibida en la zona. Los hechos generaron expectación entre los vecinos, algunos de los cuales se acercaron para observar el dispositivo desplegado y seguir de cerca las labores de los efectivos.

Para localizar y tratar de rescatar al animal, que tiene dueño, los Bomberos movilizaron un camión autoescalera con el objetivo de alcanzar la parte más elevada del árbol. Desde la plataforma, los efectivos intentaron llegar hasta el felino, que permanecía encaramado entre las ramas.

La intervención obligó a desplegar el vehículo de grandes dimensiones en el entorno de la calle Cataluña, en una escena poco habitual que despertó la curiosidad de quienes se encontraban en las inmediaciones.

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Por el momento, queda por confirmar si finalmente los Bomberos lograron bajar al gato del árbol y ponerlo a salvo.