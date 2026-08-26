Santa Olaya se prepara para cuatro días de fiestas con actividades para toda la familia

El Club Natación Santa Olaya ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas del 5 al 8 de septiembre, cuatro jornadas con una programación pensada especialmente para la participación familiar y con actividades para todas las edades. "Las expectativas son muy altas", reconoce su presidente, Gonzalo González, que espera que la celebración vuelva a reunir a miles de personas.

Una programación pensada para todos

Las fiestas arrancarán el sábado 5 con deporte y solidaridad. Entre las 10 y las 16 horas se celebrará un maratón de pádel solidario a beneficio de la Asociación Stop Ceguera, mientras que por la tarde habrá hinchables. A las 19 horas tendrá lugar el pregón y, media hora después, la actuación de Pedro Junquera y su banda, que pondrá música a la primera noche festiva.

El domingo 6 llegará una de las actividades más esperadas, la Holi Party, a las 12 horas en las zonas verdes exteriores. La música continuará con Malaky, a partir de las 13.30 horas. Por la tarde habrá circuito de cars a pedales, hinchables y un torneo de tenis de mesa, además de un taller de marionetas. La jornada se cerrará con un taller de cócteles sin alcohol y una discoteca para adolescentes mayores de 11 años, una de las propuestas dirigidas específicamente a este público.

El lunes 7 estará especialmente dedicado a las actividades acuáticas. Los hinchables abrirán la jornada y, entre las 12 y las 15 horas, se celebrará el Día del Agua, con juegos acuáticos y competiciones familiares en las piscinas. Por la tarde continuarán los juegos tradicionales, los hinchables, un espacio de maquillaje y el propio fotomatón de las fiestas. La música llegará de la mano de Cuco DJ, a las 18.30 horas, mientras que el torneo de tenis de mesa completará la programación deportiva.

El presidente destaca precisamente la apuesta por actividades en las que puedan participar varias generaciones. "Cuando digo familiares es donde involucro a todos y a todas", explica. "El día del agua, con los juegos acuáticos, los hinchables y las competiciones familiares que se van a hacer aquí es para divertirse, no tiene otro sentido".

El martes 8 comenzará a las 11 horas con el XXXVI Cross Popular Subida a la Campa Torres. Después continuarán los hinchables y, a las 13 horas, se celebrará la misa. La música regresará a las 13.30 horas con Moriarty, antes del concurso de decoración de mesas y la tradicional comida de hermandad, a las 14.30 horas. La tarde continuará con la Fiesta de la Espuma, más hinchables y las finales del torneo de tenis de mesa. El cierre llegará a las 18.30 horas con una lectura conjunta de cuentos con marionetas.

En cuanto a la asistencia, Santa Olaya espera superar los 3.000 participantes diarios durante las fiestas. "Las actividades que vamos a hacer son para todas las capacidades" y "la mayor parte de las actividades que hagamos se orientan a toda la familia", apunta González.