Tres operaciones a corazón abierto y una novela para volver a empezar: la historia de superación del gijonés Miguel Secades

Con apenas dos años, los médicos llegaron a decirles a sus padres que no saldría del hospital. A los 13 volvió a pasar por el quirófano con solo un tres por ciento de posibilidades de sobrevivir. Y ya con 34 años, tras una tercera operación a corazón abierto, recibió una de las noticias más duras de su vida. "El cirujano me dijo: ‘Tu corazón se ha ido a la mierda, necesitas un trasplante’". Hoy, diez años después, Miguel Secades, vecino del barrio de El Llano, habla de libros, de nuevos proyectos y de la presentación de su primera novela, "El Anillo de Salomón", que tendrá lugar en septiembre en Librería Central.

Informático de profesión, trabajó como programador, mozo de almacén y, en su última etapa laboral, en una central de alarmas. Su vida cambió por completo cuando la insuficiencia cardíaca le obligó a dejar de trabajar. Tras dos años de baja, la Seguridad Social le concedió la incapacidad permanente absoluta con solo 36 años. "De repente estaba en casa sin poder trabajar y sin saber qué hacer conmigo mismo", recuerda.

La enfermedad le acompañó desde el nacimiento. Llegó al mundo con una estenosis aórtica severa y fue operado siendo un bebé. "Los médicos les dijeron a mis padres que no iba a salir del hospital. Incluso uno les llegó a decir que no se preocuparan, que eran jóvenes y podían tener otro hijo", relata. Contra todo pronóstico salió adelante y disfrutó de una infancia relativamente normal, aunque siempre con limitaciones para realizar esfuerzos.

La segunda gran operación llegó en la adolescencia, cuando le implantaron una válvula aórtica artificial. Décadas después, con 34 años, volvió a pasar por quirófano para sustituir también la válvula mitral. La intervención fue un éxito, pero poco después recibió un diagnóstico devastador. "Las válvulas funcionaban perfectamente, pero mi corazón estaba tan dilatado que había perdido fuerza para latir". Los especialistas concluyeron que necesitaba un trasplante urgente.

Sin embargo, apareció un nuevo obstáculo. Con 145 kilos de peso, no podía entrar en lista de espera. "Me dijeron que necesitaba un trasplante para vivir, pero que no podían hacérmelo porque no había corazones adecuados para mi peso". Durante casi dos años apenas podía caminar unos metros sin detenerse, dormía sentado porque no respiraba tumbado y necesitaba ayuda incluso para calzarse.

El siguiente capítulo

Fue en ese periodo cuando descubrió la escritura. "Tenía todo el tiempo del mundo y necesitaba ocupar la cabeza". Después de leer "El código Da Vinci", decidió escribir un thriller propio inspirado en la simbología y la historia. Así comenzó "El Anillo de Salomón", una novela que empezó en 2016, dejó aparcada durante años tras una separación y retomó gracias al impulso de quien hoy es su esposa. "Me decía que no podía dejar el libro a medias".

Terminó el manuscrito el pasado otoño. Tras no encontrar editorial, decidió autopublicarlo a través de una plataforma. Diseñó él mismo la portada, maquetó el libro y creó su propia página web aprovechando sus conocimientos informáticos. "Me di cuenta de que escribir un libro no basta, ahora también tienes que darte a conocer". Para ello ha recurrido a los más de 110.000 seguidores que acumula en TikTok, donde ya era conocido por sus vídeos sobre simbología. Mientras promociona su primera novela, ya trabaja en la segunda. Su objetivo está claro: "Ningún gran escritor triunfó con su primera novela. Yo seguiré escribiendo porque algún día llegará mi oportunidad".

Una segunda vida

La evolución de su salud también dio un giro inesperado. Aunque durante años fue candidato a un trasplante, su estado comenzó a mejorar progresivamente hasta el punto de que los médicos descartaron la intervención. "Hoy la función de mi corazón es normal. Voy al gimnasio todos los días, juego al fútbol y llevo una vida prácticamente normal". Además de perder más de 45 kilos, ha reducido gran parte de la medicación que necesitaba.

Secades asegura que toda esta experiencia le ha cambiado la forma de ver la vida. "Da igual los golpes que te dé la vida. Siempre hay otro camino. Si otros son capaces de superar sus dificultades, tú también puedes encontrar una forma de seguir adelante". Esa filosofía es la que, asegura, intenta reflejar también en su nueva etapa como escritor. "Presentar este libro en Gijón es como una recompensa. Ya no es solo mi novela, es la prueba de que, después de todo lo vivido, todavía podía empezar una vida nueva".

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Secades mira atrás convencido de que cada golpe acabó conduciéndole hasta aquí. La escritura, que empezó siendo un pasatiempo durante los meses más duros de la enfermedad, terminó convirtiéndose en una nueva forma de vida. "Empecé a escribir para llenar el tiempo. Terminé haciéndolo para llenar algo más difícil de nombrar", resume.