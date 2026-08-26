Los usuarios del servicio de bicicletas de Gijón reclaman mejoras: "Hay días de verano en los que apenas hay disponibles y muchas tienen defectos"

Un servicio útil y necesario, pero "con mucho margen de mejora". Así ven los usuarios de Gijón Bici la plataforma pública de bicicletas eléctricas compartidas del Ayuntamiento de Gijón. Algunos de los vecinos y visitantes que suelen utilizar esta forma de moverse por la ciudad se mostraron este martes de acuerdo con el Conseyu de la Mocedá de Xixón y el Observatorio de la Movilidad de Xixón, dos colectivos que criticaron esta semana que "la situación es insostenible" y que "el servicio no recibe la atención que merece" por parte de la concejalía de Tráfico, liderada por el forista Pelayo Barcia. "Hay días de verano en los que es imposible encontrar alguna disponible. Además, muchas de ellas dan fallos", comentaron estos usuarios.

En total, Gijón Bici -así se llama el servicio del Ayuntamiento- cuenta con 250 bicicletas eléctricas que permiten alcanzar una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. Para utilizarla, basta con utilizar una aplicación o la tarjeta ciudadana. Los precios varían en función de si el uso es ocasional o si es para un abonado ordinario mensual, que paga 10 euros y puede acceder a tarifas más reducidas, como de 0,10 euros por media hora de trayecto. También hay opción de ser abonado ordinario anual por 40 euros o abonado social anual por 20 euros.

Los gijoneses que hacen uso de este servicio entienden que los precios son "buenos", pero ponen el foco en algunas problemáticas que aparecen principalmente durante la época estival, cuando la ciudad recibe a muchos turistas que también utilizan estas bicicletas eléctricas compartidas.

La mayoría de los usuarios de Gijón Bici son personas jóvenes e incluso menores de edad, como Pelayo Serrano, de 15 años. "Soy de Oviedo y estoy aquí en verano. Me parece la forma más cómoda de moverme y sale bastante bien de precio", indicó Serrano, mientras intentaba desbloquear una de las dos bicicletas que quedaban disponibles al mediodía de ayer en la estación del Náutico. "He pasado antes por el Parchís, pero las pocas que había no funcionaban. A ver si aquí hay suerte", afirmó Serrano, que añadió que "al haber tantos turistas se echan en falta más bicicletas".

En esa misma línea se pronunciaron las jóvenes gijonesas Alba García y Paula Medio, quienes se mueven por la ciudad con estas bicis cuando llega el verano. "Preferimos venir desde nuestros barrios de esta forma porque en coche es imposible aparcar", explicaron García y Medio, quienes incidieron en que "el Ayuntamiento podría invertir más en este servicio". Asimismo, reivindicaron que muchas de las bicicletas están defectuosas por "falta de conciencia ciudadana". "Alguna gente no respeta lo que tenemos y en vez de avisar de que tienen algún problema las sueltan por ahí", criticaron.

Precisamente, en esa cuestión hizo hincapié Casiano Cuervo, un vecino del Cerillero de 70 años. "Desde que pusieron este servicio suelo utilizarlo porque las bicis son cómodas, saludables y no contaminan", argumentó Cuervo, que añadió que "el problema está en quienes hacen un mal uso". "Los de mantenimiento siempre responden bastante bien, pero hay veces que no dan abasto por todas las bicis que dejan rotas algunos", indicó.

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Por su parte, Marta Pérez hizo hincapié en que "muchos de los puntos de carga no funcionan y hay que estar avisando al servicio técnico para que ellos puedan bloquear la bici". "Está claro que faltan bicicletas, más mantenimiento y que se controle el efecto del turismo en este tipo de servicios que son buenos para mucha gente joven y que son una manera de fomentar la movilidad sostenible", completó Pérez.