Un accidente entre dos coches en Gijón provoca tres heridos

Fuerte accidente de tráfico en Gijón. El choque entre dos vehículos provocó este jueves varios heridos después de que, según cuentan testigos de lo sucedido, uno de ellos se saltase un semáforo. Los hechos ocurrieron a alrededor de las diez de la noche en el cruce entre la avenida Manuel Llaneza y la calle Domingo García de la Fuente. Resultaron heridas tres personas que circulaban en uno de los coches, trasladadas, conscientes, al hospital.

El incidente, que tuvo lugar en una vía muy transitada de la ciudad, también obligó a cortar el tráfico en la avenida, si bien ya está restablecido. El gran impacto era más que visible en el lateral de uno de los vehículos implicados. A la zona del accidente acudieron tanto los Bomberos como la Policía Local de cara a esclarecer los motivos del mismo.