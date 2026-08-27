Alarma en Gijón: un potente incendio devora una furgoneta
Los hechos se produjeron en el aparcamiento que hay entre el Albergue y la estación de tren
Una furgoneta quedó totalmente calcinada durante la madrugada de este jueves tras sufrir un incendio junto al Albergue Covadonga, en Gijón. El suceso obligó a movilizar al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la ciudad. Es decir, los bomberos.
Los bomberos recibieron el aviso y acudieron al lugar sobre las 01.39 horas. A su llegada, el vehículo se encontraba completamente envuelto en llamas, por lo que los efectivos procedieron inmediatamente a sofocar el incendio.
Una vez extinguido el fuego, los bomberos comprobaron que la furgoneta se encontraba vacía y que no transportaba ningún tipo de carga. Tras asegurar la zona y finalizar las comprobaciones pertinentes, los efectivos regresaron al parque.
La intervención se prolongó durante menos de una hora y no consta que se produjeran daños personales como consecuencia del incendio.
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