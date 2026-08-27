Los antiguos alumnos donan libros de la Laboral a la Biblioteca Jovellanos de Gijón
Se trata de ejemplares editados por la asociación
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Gijón
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón hizo entrega ayer de un lote de libros sobre el magno edificio gijonés, a la Biblioteca Pública Jovellanos, de Gijón.
Se trata de libros que han sido editados por la propia asociación y que "representan en su contenido todo el acervo plástico artístico que constituye el legado de la Laboral", que aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad, lucha en la que está inmersa la asociación.
La entrega la hicieron los directivos de la asociación de antiguos alumnos Jesús Acebal y Jesús Jiménez. Los recibió la directora de la biblioteca pública gijonesa, Rebeca Suárez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan una calavera humana en un coche abandonado cuando iban a desguazarlo en Gijón
- Dolor en el sector del transporte por la muerte del empresario gijonés Jesús Gil Moreno: 'Era un referente
- Cinco heridos, uno de ellos grave, tras empotrarse una motocicleta contra una marquesina de autobús en Gijón
- Andrés Fernández, párroco de La Asunción-San Juan XXIII, afronta sus últimos días en Gijón: 'La fe no puede ser un postureo; es una opción de vida
- Colas kilométricas para acceder a la playa de Poniente: así se vivió una tarde histórica en Gijón
- Habla el dueño del desguace de Gijón donde se encontró una calavera humana en un coche
- Primor abrirá una segunda gran tienda en Gijón, mientras ultima su llegada al mega establecimiento ubicado en la antigua sede de Telefónica, en el centro de la ciudad
- Noventa años de la destrucción de la iglesia de San Pedro de Gijón: la pérdida de su archivo con más de cinco siglos de conocimiento