Los antiguos alumnos donan libros de la Laboral a la Biblioteca Jovellanos de Gijón

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón hizo entrega ayer de un lote de libros sobre el magno edificio gijonés, a la Biblioteca Pública Jovellanos, de Gijón.

Se trata de libros que han sido editados por la propia asociación y que "representan en su contenido todo el acervo plástico artístico que constituye el legado de la Laboral", que aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad, lucha en la que está inmersa la asociación.

La entrega la hicieron los directivos de la asociación de antiguos alumnos Jesús Acebal y Jesús Jiménez. Los recibió la directora de la biblioteca pública gijonesa, Rebeca Suárez.