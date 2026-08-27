Los barrios de Gijón lanzan sus peticiones de cara al nuevo curso político: de grandes proyectos como la intermodal a la necesidad de más aparcamientos

Con la sensación de que la mayoría de los grandes proyectos previstos para la ciudad "no han avanzado nada" y con el cuaderno repleto de tareas para las administraciones a nivel local, regional y nacional. De esta forma afronta el movimiento vecinal de la zona urbana el inicio de un curso político marcado por la proximidad de las elecciones. Todos los responsables de las entidades vecinales de los distintos distritos de la ciudad, a través de las consultas realizadas por LA NUEVA ESPAÑA, arrancarán el mes de septiembre con una larga lista de peticiones que esperan que el Ayuntamiento, el Principado y el Gobierno sepan responder. Entre esas demandas, además de las propias de cada barrio, vuelven a repetirse temas como encontrar "una solución real" para los accesos a El Puerto, agilizar "de una vez por todas" el proyecto de la estación intermodal y que la ampliación de Cabueñes no sufra más retrasos. A esos deberes se suman otros más recientes que también se extienden por toda la ciudad, como la necesidad de remediar el difícil acceso a la vivienda, contar con mayor vigilancia para evitar robos, solucionar el traslado provisional del Albergue Covadonga y habilitar más zonas de aparcamiento.

Pese a la novedad que supone que desde finales de junio los camiones con mercancías peligrosas ya no pueden circular por la avenida Príncipe de Asturias, en la zona oeste siguen reclamando un plan que sustituya al fallido vial de Jove. Todos los barrios de la zona reivindican que "la solución no puede pasar por trasladar el problema a Carreño". "Tienen que mejorar los accesos al Puerto, la contaminación y sus derivadas sobre la salud de los vecinos", afirma Carlos Arias, presidente de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada, un barrio en el que otras de las quejas más recurrentes entre los vecinos son los problemas de iluminación y limpieza, la falta de mantenimiento para reparar las baldosas rotas de la ecomanzana y la "lentitud" para avanzar en la apertura del aparcamiento del solar de la nave de Flex.

Charo Blanco y Álvaro Tuero, en Moreda y El Natahoyo respectivamente, reivindican que "tienen que terminar con el paso de cualquier tipo de camión por Príncipe de Asturias". Por su parte, Blanco pide aseos públicos en el parque de Moreda y Tuero que el Ayuntamiento y Pymar consigan desbloquear la ampliación de Naval Azul en los terrenos de la empresa. En Jove, José Ramón Fernández apunta que "seguimos teniendo problemas de seguridad y falta de efectivos policiales", además de criticar "la eterna polución, que ya nos tiene aburridos".

Avances en Naval Azul

La contaminación también continúa generando preocupación en barrios como Veriña y Portuarios. "Se tiene que controlar el impacto medioambiental del tejido industrial", comenta José Luis Nicieza, líder de Veriña, donde también solicitan acceso a fibra óptica y que se intensifiquen las podas de árboles y desbroces en caminos. Por su parte, otros presidentes como Sotero Rey, de El Muselín, reivindican que "seguimos sin tener noticias de todas las obras de la ciudad que dependen del ministro Óscar Puente". En Tremañes, Constantino Alas pone el foco en la "incertidumbre" por los intentos de instalación de parques de baterías próximos a las viviendas en el barrio y la falta de un autobús que conecte al barrio con La Calzada todos los días laborables.

En el distrito Centro, los vecinos inciden en la dificultad para acceder a la vivienda y las consecuencias del turismo. Cimavilla es uno de los barrios más afectados y su líder vecinal, Sergio Álvarez, urge que "se apliquen medidas de contención de precio y se reduzcan las viviendas destinadas al turismo". "Queremos que el Ayuntamiento proponga medidas para que la gente no se tenga que ir de Cimavilla. Necesitamos un barrio seguro donde se pueda vivir y descansar", apunta Álvarez, que añade que también quieren contar con un centro de salud y que se produzcan mejoras en zonas verdes.

El Centro urge un CMI

Maite Martín, la presidenta de la asociación "Jovellanos" del Centro, urge más control del turismo, mayor cuidado de los parques y jardines, plantar más árboles y crear un Centro Municipal Integrado (CMI) en el distrito, entre otras cuestiones. En esa cuestión también hace hincapié Florencio Martín, de Laviada, que además solicita un local para la entidad vecinal y que haya novedades en el plan de vías, cuyo primer paso será el ansiado derribo de Carlos Marx, para lo cual todavía no hay una fecha prevista.

Mayor presencia policial en el Este

El Este de la ciudad presenta una amplia variedad de demandas, pero los barrios del distrito comparten peticiones como arreglar aceras y tener más presencia policial. En La Arena, María José Cuervo cita los problemas para conseguir aparcamiento y la importancia de delimitar la zona de juegos de los niños en la Fábrica del Gas. Christian Guisado, de El Coto, urge mejorar la limpieza en calles y parcelas abandonadas. En Ceares, por un lado, la presidenta de "La Cruz", Ana Rosa Ordiz, destaca la falta de aparcamiento. Por su parte, el líder de "Esto ye Ciares", Víctor Díaz, subraya la recuperación del edificio de la antigua comisaría y continuar la adecuación de calles en mal estado.

Alejandro García Cueto-Felgueroso, de La Guía, solicita ampliar el vallado de seguridad en la rotonda de La Guía para mejorar la seguridad vial, instalar marquesinas en las paradas del autobús y contar con una sede social definitiva y un medidor de contaminación. Cristina Menéndez, de La Providencia, insiste en tener más presencia policial para evitar carreras ilegales y robos, así como mejorar la limpieza de caminos, cunetas y fincas municipales. Y en Viesques, Juan Suárez pide la entrega de la nueva sede vecinal y la creación de otra cancha deportiva en el parque fluvial. "Suele haber mucha gente esperando turno para jugar", puntualiza.

Mejoras en pistas polideportivas del distrito Sur

En el distrito Sur de la ciudad se encuentra, entre otros barrios, El Polígono, del que es líder Manuel Cañete, el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana de Gijón. Con las elecciones en el horizonte, Cañete critica que "tenemos muchas cosas importantes por resolver". Entre ellas, el líder de la FAV resalta, por un lado, la eliminación del tráfico de camiones por Príncipe de Asturias, activar el desdoblamiento de Lloreda-Veriña y contar con un "acceso único y exclusivo para el Puerto". En cuanto a la estación intermodal, lamenta que "llevamos retrasos inmensos y merecería darle una vuelta al plan para el Solarón, ya que necesitamos espacios verdes y sombras". Respecto a los temas sanitarios, Cañete afirma que "esperamos que en Cabueñes ahora ya sí se cumplan los plazos" y pide que haya más profesionales sanitarios ante el aumento de vecinos y de población envejecida en la ciudad. Cañete, además, solicita avances en la ordenanza de tráfico, que el Ayuntamiento solucione el traslado provisional del Albergue Covadonga, habilitar más aparcamientos, mejorar el servicio de Gijón Bici y permitir que los mayores de 60 años puedan participar en cursos del Patronato Deportivo Municipal.

En El Polígono, Cañete urge que el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal "pueda abrir la planta baja", arreglar el circuito de pumptrack e intensificar el mantenimiento y lavado de las aceras. Roberto Devesa, de Pumarín, pone el foco en la poda de árboles, la reparación del mobiliario urbano y la limpieza de los contenedores, así como cubrir la pista polideportiva de las 1.500. En Contrueces, Alejandro Romero espera que arranque la segunda fase de las obras de Barrios Degradados, mientras que Tino Bermúdez, de Montevil, reivindica cubrir la pista del instituto del barrio e instalar una marquesina en la carretera Carbonera.

La líder vecinal de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña, Susi Martínez, estará pendiente de cómo evoluciona el Soccer World, así como el arreglo del parque Avelino Vidal y el centro de salud. En Santa Bárbara, Ángel Pérez pide la rehabilitación del Palacio del Marqués de Casa Tremañes y darle "un uso dotacional público". Purificación Bedriñana comenta que en Roces anhelan la construcción de la pista deportiva, que quieren que lleve el nombre de José Ángel Valdés, "Cote". Y Graciela Buzón, de Nuevo Roces, se centra en la petición de tener un Centro Municipal de proximidad, un área de aparcamiento provisional en la calle José Antón Magarzo y un parque infantil entre Alicia Concepción y Jenaro Suárez Prendes. También urge una senda ciclopeatonal que conecte el barrio con la senda fluvial, así como un paso de peatones a la altura del nuevo consultorio.

Las peticiones de El Llano

El distrito restante lo ocupa íntegramente El Llano, donde están activas las asociaciones "El Fumeru" y "La Serena". La presidenta de "El Fumeru", Begoña Ferrín, incide en aumentar la frecuencia de la poda de árboles y controlar el tráfico de camiones con mercancías peligrosas por avenida de Gaspar García Laviana. Arancha Sánchez, de "La Serena", pide mayor presencia policial ante el aumento de altercados en calles del barrio, así como mejorar la limpieza y la iluminación en las calles. También urge que se reparen las aceras de la calle Santa María.