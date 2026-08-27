Las batallas de "farmear aura" llegan a Gijón: gestos de "six seven", volteretas, guiños a Lamine Yamal y una estampida en Begoña tras arrojar una botella con salfumán

Primero fueron los "therians" y ahora son las "batallas de farmear aura". La última moda en redes sociales entre jóvenes adolescentes llegó esta tarde a Gijón. Y de qué manera. Más de un centenar de chavales, muchos de ellos adolescentes, se concentraron en el kiosco de la Música del paseo de Begoña para este pique que, a grandes rasgos, consiste en hacer determinadas poses para transmitir un cierto aire de misticismo o de seguridad en uno mismo. Hubo un poco de todo: gestos de "sixseven", volteretas de todo tipo, gestos y muecas. El asunto terminó a las bravas, ya que se arrojó una botella con salfumán que provocó una pequeña estampida entre los jóvenes.

Las batallas de farmear aura son un tema de redes sociales. Un tema que, eso sí, en los últimos días ha dado el salto a la vida real. Sucedió primero en Latinoamérica y, a través de contenido en "TikTok", se han popularizado de tal manera que en las últimas jornadas se han replicado en diferentes ciudades de España. Gijón no ha sido la excepción. La convocatoria fue, en cierta manera, un éxito. Se popularizó por redes sociales e, incluso, se colgó algún cartel avisando del sitio y de la hora. Acudieron decenas de chavales que, más allá de lo llamativo del evento, pasaron un buen rato. "Yo me enteré por mi cuñado y decidí meterme dentro del corro", contó uno de los participantes.

Este tipo de quedadas se pueden entender como algo parecido a las batallas de gallos, muy populares en la pasada década. Solo que si en ese tipo de actos lo que se hacía (y se hace) era lanzarse improperios rimados en clave de rap entre uno y otro contendiente, las batallas de auras son mucho más comedidas. En la de Gijón, los jóvenes optaron por hacer los gestos de "sixseven". Esta gesticulación consiste en mover las manos como a la altura del pecho de arriba abajo. Procede de una canción.

Otros gestos que se hicieron fueron el del "mewing", que viene a ser como señalarse la barbilla. También hubo guiños a Lamine Yamal, la estrella del Barcelona y de la Selección. Uno de los jóvenes, de hecho, se colocó los pantalones como el delantero e hizo un baile que, salvando las distancias, se parecía al de Yamal.

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Hubo, eso sí, un pequeño susto. Una persona desde el público, desde las gradas del kiosco de la Música, arrojó una botella. Dicha botella contenía salfumán. Algunos de los participantes salieron a la carrera. La batalla terminó ahí porque, además, empezó a llover a cántaros.