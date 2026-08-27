Un campeón del mundo para el pregón de La Guía: Juanjo González descorchará las fiestas del barrio gijonés

El triunfo de la selección española en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos estará muy presente en las fiestas de La Guía. La entidad vecinal ha decidido premiar al gijonés Juanjo González, el segundo entrenador de la selección liderada por Luis de la Fuente. González será el encargado de dar el pregón de unos festejos que llenarán de actividad el barrio del 4 al 8 de septiembre.

El pregón de Juanjo González está previsto para el viernes 4 de septiembre a las 19.00 horas. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la plazoleta de La Guía acogerá esa cita impulsada por la asociación de vecinos. En cambio, en caso de lluvia, el pregón tendrá lugar en el colegio Río Piles.

Las fiestas de Nuestra Señora de La Guía contarán con numerosos alicientes a lo largo de su celebración. Toda la información estará próximamente disponible para todos los vecinos y visitantes a través de un cartel que contará con un dibujo de Roberto Díaz de Orosia, el pintor gijonés que falleció el 18 de agosto a los 78 años. El conocido artista asturiano era uno de los vecinos más ilustres de La Guía, barrio en el que residió durante décadas y donde fue un activo colaborador.

Aunque todavía quedan algunos apartados por concretar, desde la asociación vecinal que lidera Alejandro García Cueto-Felgueroso avanzan que entre los ingredientes de las celebraciones habrá sesión vermú y tardeo, actividades infantiles, juegos tradicionales, comida de confraternización por el Día de Asturias y una salida cultural al castillo de Gauzón.

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Tampoco faltarán las actuaciones musicales. Entre los artistas que pasarán por La Guía estarán Fran Juesas o el grupo "De Sur a Norte".