Carmen Moreno arremete contra la Alcaldesa, en el marco de su campaña para las primarias del PSOE de Gijón

La exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno, arremetió este jueves contra la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón. Moreno lanza sus críticas como parte de su estrategia de campaña para las primarias del PSOE de Gijón, a las que ya ha anunciado que va a postularse como precandidata cuando se abra el plazo para las mismas, a principios de septiembre.

Moreno medirá sus fuerzas con la candidata oficial, Lara Martínez y previsiblemente con el concejal socialista José Ramón Tuero, estando por ver si también da el paso el exconcejal y miembro de la ejecutiva de la FSA, Alberto Ferrao.

En este contexto, Carmen Moreno denunció este jueves lo que considera una falta de respuesta del Gobierno de Carmen Moriyón ante los principales problemas de Gijón, especialmente en materia de vivienda, seguridad y gestión de los servicios públicos. «Carmen Moriyón lleva 11 años al frente del Ayuntamiento y, pese a contar con competencias y recursos suficientes, la ciudad sigue sin respuestas para sus problemas más urgentes», ha señalado Moreno.

A su juicio, el actual Ejecutivo local muestra signos de agotamiento y mantiene un perfil bajo ante las necesidades de los barrios. «Moriyón se cansó de repetir que iban a trabajar a tres turnos y, después de 13 años, nos hemos dado cuenta de que siguen durmiendo la siesta, dejando a un lado la gestión municipal», añadió la aspirante a liderar al PSOE gijones para intentar arrebatarle al Alcaldía a la actual regidora municipal.

Comunicación política

Moreno también ha cuestionado las prioridades del Gobierno municipal y ha señalado que la comunicación política y la puesta en escena han ocupado el espacio que debería corresponder a la gestión y a la solución de los problemas cotidianos de la ciudadanía, agregó.

La candidata a las primarias del PSOE ha puesto como ejemplo el anuncio, realizado hace tres años, de un proyecto de 500 viviendas públicas que todavía no se ha materializado. «No basta con anunciar viviendas; hay que construirlas y ponerlas a disposición de quienes las necesitan», ha reclamado Moreno, que ha exigido explicaciones sobre el estado real del proyecto y sobre los plazos previstos para su ejecución.

La futura precandidata a las primarias del PSOE ha criticado la falta de avances en materia de vivienda y ha acusado al Gobierno municipal de bloquear propuestas destinadas a garantizar el acceso a este derecho, en referencia a la impugnación judicial por parte del ejecutivo local de la declaración de los barrios de La Arena y Cimadevilla como zonas tensionadas de vivienda.

En el caso de que sea elegida candidata por sus compañeros de partido y el resultado de las elecciones municipales de mayo de 2027 le permitiera ocupar la Alcaldía, Carmen Moreno señala que "me comprometo con los gijoneses y gijonesas a redibujar y renovar el mapa de la vivienda en Gijón". "Si Moriyón trabaja para los poderosos, yo lo haré para las familias trabajadoras de esta ciudad".

Asimismo, ha defendido la necesidad de activar la empresa municipal de vivienda para impulsar una política pública eficaz que facilite el acceso a una vivienda digna y responda a las necesidades de las familias gijonesas. «Hace falta más persistencia y más trabajo para conectar con el conjunto de nuestros vecinos y vecinas», insistió la aspirante a las primarias del PSOE, que ha reclamado una mayor presencia del Gobierno municipal en los barrios.

Otras críticas hacia la labor del actual gobierno local de centroderecha que formuló este jueves Carmen Moreno, son que, en su opinión, «Gijón necesita un proyecto de futuro, no una sucesión de anuncios y fotografías». Para ella también la seguridad ciudadana es otra de las preocupaciones, en base a los robos y asaltos "que afectan a numerosos establecimientos comerciales", instando al gobierno local a protegerlos: «la Alcaldesa debe pasar de las fotografías con los cuerpos de seguridad a actuar y ofrecer soluciones», ha señalado.

"Pisar la ciudad"

Carmen Moreno también ha defendido que la acción política debe partir de la realidad de los barrios y de las demandas de la ciudadanía. «Para poner en la agenda los problemas relevantes hay que pisar la ciudad, hablar y escuchar a los ciudadanos», ha afirmado. Por ello, ha reclamado dejar atrás la confrontación y la comunicación política como sustitutos de la gestión, opina.

El objetivo, ha señalado, debe ser avanzar hacia "una Gijón segura, inclusiva, limpia, accesible, feminista y con un fuerte ecosistema empresarial" y promover desde el Ayuntamiento la participación ciudadana.