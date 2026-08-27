Fallece a los 65 años Luis Jorge Blanco, gerente de Sidra Roces, en Gijón: "Estuvo allí hasta el último día"
El gijonés se hizo con las riendas del negocio familiar, en el que empezó muy joven, tras la jubilación de su padre
"Era una persona excepcional; estaba ahí para cualquier cosa que necesitaras", ensalzan sus allegados
Luto en la escena sidrera de Gijón. Luis Jorge Blanco Uría, gerente del llagar Sidra Roces, falleció este jueves a los 65 años de edad. Se había jubilado apenas tres meses atrás en un negocio familiar cuyos inicios se remontan a mediados del siglo pasado. Jorge Blanco se hizo con las riendas del mismo tras el paso al costado de su padre José. El finado dedicó toda su trayectoria profesional a un llagar que, al no haber relevo generacional, ya ha cesado su actividad. "Estuvo allí hasta el último día; seguro que le quedaba alguna caja y la quería quitar de en medio", afirmó Rubén Lavandera, propietario de "Licores Hijoputa" e íntimo amigo de Luis Jorge Blanco.
Lavandera recordó que Jorge Blanco —nadie le llamaba Luis— empezó muy joven en el llagar. "No podíamos salir porque estaba mallando, limpiando las botellas o corchando", aseveró. Las instalaciones llegaron a contar con casi una veintena de toneles, un tren embotellador, cintas transportadores, dos prensas de polipasto, una trituradora moderna de rollos de goma, etc. Vendía sidra, por ejemplo, a Casa Ferino. También en otras zonas de Asturias, como Luarca. Residía en Roces, en una vivienda que se hallaba justo encima del propio llagar.
"Era una persona excepcional; estaba ahí para cualquier tema que necesitaras", reivindicó Rubén Lavandera. Jorge Blanco, además, en determinados momentos del fin de semana vendía sidra a particulares. La celebración de la palabra por el gerente de Sidra Roces tendrá lugar este viernes, a las cinco de la tarde, en la capilla del tanatorio de Cabueñes. A continuación sus restos mortales se incinerarán en el mismo tanatorio.
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