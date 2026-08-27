Fallece a los 65 años Luis Jorge Blanco, gerente de Sidra Roces, en Gijón: "Estuvo allí hasta el último día"

Luto en la escena sidrera de Gijón. Luis Jorge Blanco Uría, gerente del llagar Sidra Roces, falleció este jueves a los 65 años de edad. Se había jubilado apenas tres meses atrás en un negocio familiar cuyos inicios se remontan a mediados del siglo pasado. Jorge Blanco se hizo con las riendas del mismo tras el paso al costado de su padre José. El finado dedicó toda su trayectoria profesional a un llagar que, al no haber relevo generacional, ya ha cesado su actividad. "Estuvo allí hasta el último día; seguro que le quedaba alguna caja y la quería quitar de en medio", afirmó Rubén Lavandera, propietario de "Licores Hijoputa" e íntimo amigo de Luis Jorge Blanco.

Lavandera recordó que Jorge Blanco —nadie le llamaba Luis— empezó muy joven en el llagar. "No podíamos salir porque estaba mallando, limpiando las botellas o corchando", aseveró. Las instalaciones llegaron a contar con casi una veintena de toneles, un tren embotellador, cintas transportadores, dos prensas de polipasto, una trituradora moderna de rollos de goma, etc. Vendía sidra, por ejemplo, a Casa Ferino. También en otras zonas de Asturias, como Luarca. Residía en Roces, en una vivienda que se hallaba justo encima del propio llagar.

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"Era una persona excepcional; estaba ahí para cualquier tema que necesitaras", reivindicó Rubén Lavandera. Jorge Blanco, además, en determinados momentos del fin de semana vendía sidra a particulares. La celebración de la palabra por el gerente de Sidra Roces tendrá lugar este viernes, a las cinco de la tarde, en la capilla del tanatorio de Cabueñes. A continuación sus restos mortales se incinerarán en el mismo tanatorio.