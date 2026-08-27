Finalizados los trabajos de mejora de tres cauces fluviales en Gijón
La Confederación Hidrográfica mejora la capacidad de desagüe del río Pinzales, del Aboño y del arroyo Santurio
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha finalizado los trabajos de mejora de la capacidad de desagüe de tres cauces fluviales en Gijón. En concreto, del río Pinzales en Fontaciera, del río Aboño en Sisiello y del arroyo Santurio en las inmediaciones de Santurio.
Los trabajos consistieron en la retirada de elementos que obstaculizaban el paso del agua, como troncos y otros restos vegetales. También se realizaron labores sobre la vegetación de ribera.
Los trabajos que ha finalizado la Confederación Hidrográfica reducen el riesgo de desbordamiento de esos cauces en los tramos citados durante las crecidas moderadas.
Los trabajos se desarrollaron a lo largo de varios tramos que suman 400 metros de longitud y contaron con un presupuesto, en su conjunto, de 25.000 euros.
Desde la Confederación se quiere recordad que las denominadas coloquialmente como “limpiezas” de cauces –retirada de elementos que obstruyen el paso del agua, como troncos o sedimentos como los que ahora ha hecho– "tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados de caudal. Por ello, la reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las que cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables".
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