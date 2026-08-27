Hablan los vecinos de la barriada de Gijón que fue al Defensor del Pueblo para saber si son suelo público o privado: "Queremos que el Ayuntamiento hable con nosotros"

Más de una treintena de vecinos de La Tejerona se concentraron este miércoles en uno de los viales de la barriada para mostrar sobre el terreno el punto donde se encuentra el último conflicto que mantiene enfrentados a los propietarios con el Ayuntamiento de Gijón. El motivo es una nueva rampa de acceso y salida de garaje de las viviendas que se están construyendo en la carretera de Ceares, que conecta directamente con los viales interiores de La Tejerona.

Los vecinos sostienen que esos viales son de titularidad privada, aunque de uso público, y que cada propietario dispone en sus escrituras de una parte indivisa del suelo. Por ello, consideran que el Ayuntamiento no puede autorizar una servidumbre de paso para una promoción privada sin el consentimiento de los propietarios.

"Lo único que queremos es que el Ayuntamiento se reúna con nosotros y aclare de una vez qué es La Tejerona", explica Susana Martino, una de las vecinas que está impulsando las reclamaciones. La preocupación se ha intensificado desde que comprobaron que la salida del nuevo edificio, inicialmente prevista hacia la carretera de Pola de Siero, se estaba ejecutando también hacia el interior de La Tejerona.

Los vecinos aseguran que comenzaron a reclamar explicaciones en febrero, cuando enviaron un burofax tanto al Ayuntamiento como a la constructora. Desde entonces, afirman haber presentado decenas de escritos y denuncias ante Urbanismo sin recibir respuesta. También han recurrido al Defensor del Pueblo ante lo que consideran un "silencio administrativo".

Un barrio atrapado en un limbo

El problema de fondo se remonta a la propia configuración de La Tejerona. Las 344 viviendas del grupo comparten la titularidad de los viales y zonas comunes, según explican los propietarios, mientras que el Ayuntamiento ha considerado en diferentes momentos estos espacios como privados y como "privados de uso público".

Esa falta de una respuesta definitiva, denuncian, genera situaciones contradictorias. "Cuando hay que arreglar las baldosas nos dicen que es privado y que nos corresponde a nosotros, cuando interesa, se actúa como si fuera público", resumen los vecinos. Los residentes recuerdan además que la falta de regulación afecta a otros problemas cotidianos del barrio, como el aparcamiento, la limpieza o el acceso de los servicios de emergencia. Según relatan, en alguna ocasión una ambulancia no pudo acceder hasta una vivienda y tuvo que continuar el traslado a pie con la camilla.

Marcelino Caballero, vecino de La Tejerona, señala que ya ha presentado numerosas reclamaciones en nombre propio y de otros residentes. "No queremos que nos impongan nada. Queremos saber por qué se ha cambiado la salida y con qué autorización se hace sobre un suelo que consideramos privado", sostiene.

Los vecinos también cuestionan un documento fechado en 1988-1989 en el que aparecen firmas relacionadas con una posible cesión de los viales al Ayuntamiento. Aseguran que esas firmas figuran en hojas sin encabezamiento y que no existe, según la documentación que manejan, una inscripción de esa cesión en el Registro de la Propiedad. Por ello, reclaman al Consistorio una certificación que determine definitivamente quién es el titular de los terrenos.

"Cada día que pasa se acerca más a los hechos consumados"

La principal inquietud ahora es que las obras continúen mientras las reclamaciones permanecen sin respuesta. "Ellos callan y el constructor va para adelante. Al final lo que pretenden son los hechos consumados", afirma Iván Valdés, miembro de la asociación vecinal La Cruz de Ceares, que está apoyando a los propietarios en sus reclamaciones.

Los vecinos aseguran que no se oponen a que se busquen soluciones para la nueva promoción, pero rechazan que se utilicen sus viales sin aclarar previamente su titularidad y sin contar con ellos. "Queremos que hablen con nosotros y que se solucione de una vez", resume Ana Rosa Ordiz, otra de las residentes.

Si el Ayuntamiento no responde a la solicitud presentada esta semana y no mantiene una reunión con los propietarios, los vecinos anuncian que llevarán el caso ante la Comisión de Urbanismo del Principado (CUOTA) y estudiarán emprender acciones judiciales. Mientras tanto, la rampa sigue avanzando hacia el interior de La Tejerona. "Estamos con una sensación de impotencia pura y dura", resume Teresa Blanco.