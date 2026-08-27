El Hípico se vuelca con la Fundación Xana: "Era una niña de lo más lista", recuerdan sus abuelos

El ambiente de competición de Las Mestas comparte estos días espacio con una causa que va mucho más allá de las pistas. Por primera vez, la Fundación Xana está presente en el Hípico con un puesto de merchandising en el que se pueden comprar camisetas, sudaderas, bolsas, llaveros y peluches para contribuir a sus proyectos. La iniciativa nace de la historia de Xana Martínez, hija de Luis Enrique, que falleció en 2019 a los nueve años a causa de un osteosarcoma.

La fundación surgió a raíz de esa experiencia familiar, con el objetivo de ayudar a niños y familias que atraviesan enfermedades graves. "Realmente lo que queremos con esto es visibilidad y dar a conocer la fundación", explica Álex Montesinos, trabajador de la entidad. El puesto permite, además, recaudar fondos para "seguir ayudando a otras familias".

Entre los compradores estuvieron Nelly García, la abuela de Xana que con emoción recuerda a su nieta: "Era una niña de lo más lista". Esta vez solo ha comprado "el peluchín", aunque su compromiso con la fundación va más allá: "Estoy apuntada para colaborar todos los meses". Para ella, encontrarse con el puesto en Las Mestas es "increíble y maravilloso".

También pasaron por allí Eva Montes y su hija Andrea Bermúdez, que ya conocían la fundación y habían comprado anteriormente por internet. Esta vez se llevaron "una bolsa, la sudadera y el llavero". "Hemos visto la historia de la pequeña desde el principio, la enfermedad que tuvo y lo que sufrió", explica Bermúdez. Para Montes, estas iniciativas deberían estar "en todos los eventos deportivos para darse a conocer". Su hija lo resume así: "Saber que mi compra ayuda me hace sentir bien".

La presencia de la fundación también conecta directamente con la competición, ya que Sira Martínez, hermana de Xana, participa en los saltos del concurso. Algunos asistentes, como Joao Morera, se han animado a colaborar precisamente por conocerla: "Me encanta que haya un puesto de esta fundación". Otros, como Pilar Magarzo llegaron después de verlo anunciado. "Me parece fenomenal todo lo signifique ayudar", afirma.

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La iniciativa incluso ha llevado a algunos asistentes a plantearse seguir colaborando. Es el caso de Siria Álvarez, que se ha llevado la bolsa personalizada del concurso y asegura que "estamos pensando en hacernos socios". Considera que el Hípico, por la cantidad de personas que reúne, es un lugar perfecto para dar visibilidad a estas causas: "Habría que dar más visibilidad a este tipo de enfermedades y de fundaciones que ayudan". Así, cada compra se convierte en una pequeña aportación para otras familias que atraviesan situaciones similares. Un gesto sencillo que, en Las Mestas, mantiene también viva la memoria de Xana Martínez.