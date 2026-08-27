Una placa en un paso de cebra por el que tanto luchó: así fue en Gijón el homenaje a Catrain, vicepresidente de la Unión de Discapacitados

Un sentido homenaje a Alejandro Catrain, quien fuera vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos del Principado de Asturias (UMA) hasta su fallecimiento este 22 de febrero. Eso es lo que se vivió este jueves con la inauguración de una placa entre las calles Pedro Duro y El Carmen en memoria de Catrain. Una placa que, justamente, está colocada en la acera al lado de un paso de cebra en Pedro Duro que el propio Catrain se afanó en vida por conseguir. Al acto, además de Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, acudieron compañeros de Catrain, entre ellos Mónica Oviedo, presidenta de la UMA. "Le recordaremos siempre", aseguró Oviedo.

El acto tuvo lugar a las once y se vivieron momentos de mucha sensibilidad. Villoria recordó un poco sobre aquellos días. "Catrain me escribió un whatsapp el 10 de febrero comentándome que iba a ingresar y que el día siguiente le operaban. Esos días me estuvo hablando sobre la necesidad de este paso de cebra", resumió el concejal, que ahondó en los objetivos del gobierno local para seguir mejorando las necesidades para las personas de movilidad reducida.

La cita en honor a Catrain, quien murió en el Hospital de Burgos tras unas complicaciones de la citada operación, contó con los miembros del comité ejecutivo de la UMA. Mónica Oviedo habló en memoria de Catrain. "Luchó mucho por conseguir este paso de cebra, era una de sus obsesiones", aseveró la presidenta de la UMA, que elogió y recordó la actitud del homenajeado póstumamente. "Esto es un homenaje al trabajo que se hacía todos los días", afirmó.

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Por otro lado, Oviedo habló sobre el siguiente proyecto que están llevando a cabo, unas viviendas tuteladas en La Camocha. Recalcó que serán “un modelo de accesibilidad" ya que "en toda Asturias, no existen esas viviendas”.