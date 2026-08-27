Tabacalera se luce por dentro y por fuera: la exposición del Prado en la fachada se simultaneará con las obras del centro de arte

La instalación de "Ventanas al Prado" en Tabacalera, la iniciativa que el Museo del Prado entrenará en un par de meses en Gijón para lucir parte de sus fondos en fachadas de edificios históricos del país, no afectará a las obras curso para reformar y ampliar la vieja fábrica. Las primeras pruebas para colocar las reproducciones de cuadros en las ventanas –iniciadas esta semana, tal y como publicaba ayer LA NUEVA ESPAÑA–, pueden compaginarse con los trabajos que desde mayo ejecuta la UTE de Proforma y Terra Ingenieros para impulsar el futuro Centro de Arte Tabacalera. En estas últimas semanas, de hecho, se han colocado varias casetas de obra, y la finca anexa al inmueble, sobre la que se levantarán dos nuevos edificios, luce ya limpia y preparada para iniciar las labores de cimentación. La actuación en los interiores, iniciada en la última planta y el sótano, avanza con normalidad.

La exposición del Prado colocará en todas las ventanas de la fachada de Tabacalera reproducciones de cuadros que datarán de entre los siglos XV y XX. Las dos que se han colocado esta semana, hoy tapados por vinilos azules, son un retrato femenino del pintor italiano Bernardino Licinio, se cree que su cuñada, y otro retrato, en este caso, de Felipe de Borbón y Farnesio, en concreto la versión que pintó el francés Louis-Michel van Loo como ensayo a su pintura "La familia de Felipe V". El montaje de la muestra comenzará el mes que viene y la inauguración se prevé para octubre. Todas las pinturas podrán verse desde la plaza del periodista Arturo Arias.

Al otro lado de Tabacalera, por su trasera desde la calle Emilio Muñiz "El Negro", avanzan al mismo tiempo las obras del centro de arte, ahora ya con un lateral del vial vallado para proteger el recinto. La UTE responsable de la actuación ha recibido el encargo de crear dos equipos de trabajo para compaginar las labores de adecuación del edificio histórico –que acogerá el Museo de Gijón en la planta baja y dos plantas expositivas en altura– con la fase constructiva en la finca de ampliación. Hasta ahora, los avances se están centrando en el interior del edificio histórico, ya que la UTE necesitaba la asesoría de la Universidad de Oviedo para consensuar una solución para cimentar los dos nuevos edificios.

"Ventanas al Prado" se estrenará a nivel nacional en Gijón gracias a un diseño expositivo del estudio asturiano La Rectoral, integrado por la historiadora Sara Moro y el artista Ricardo Villoria. El también asturiano Alfonso Palacio, ques es director adjunto de Conservación e Investigación del Prado, fue el responsable de pactar esta iniciativa con el Ayuntamiento y anunció ya también que el museo nacional está estudiando ceder a la ciudad obras del Prado en depósito para poder exponerlas en Tabacalera cuando culminen las obras.