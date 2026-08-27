De la Velada del Año de Ibai... a la CometCon de Gijón: el evento ficha al youtuber Míster Jägger

El creador de contenido "Míster Jägger" viene a Gijón con motivo de la CometCon, que reunirá a una gran cantidad de invitados de gran renombre relacionados con el mundillo de los videjuegos y de Youtube. El evento se llevará a cabo en el Recinto Ferial Luis Adaro y será el 4, 5 y 6 de septiembre. El horario será de 12.00 horas a 22.00 horas los dos primeros días, y de 12.00 horas a 20.00 horas el domingo, que será el día que acabará. Además de la presencia de una larga lista de invitados, también habrá un pabellón enfocado a los videojuegos, donde la gente podrá ir y probar una diversa variedad de ellos. Además, los asistentes contarán con la posibilidad de poder participar en torneos que se organizarán de los mismos.

Cada año, uno de los apartados que suele tener más éxito en la CometCon suele ser el de los invitados. Diversos trabajadores de muchos ámbitos, como la cocina, el doblaje, la creación de contenido y muchos más, tienen su espacio durante el fin de semana para hablar con sus fanáticos y arrojar sus vivencias personales sobre sus diferentes profesiones.

En la edición que se llevará a cabo este verano, una de las grandes sorpresas será la participación de "Míster Jägger", un famosísimo creador de contenido madrileño con unos grandes números a sus espaldas. De nombre Alberto Redondo Jiménez, el "youtuber" creó su canal en 2012, y sus vídeos se han caracterizado por tener un tono cómico y hasta cierto punto surrealista.

Su punto más álgido se dio cuando combatió en "La Velada del Año", evento organizado por el "streamer" Ibai Llanos. Peleó en dos ediciones, ambas con victoria, primero contra otro creador de contenido llamado "Viruzz", y la segunda y última hasta la fecha siendo un contundente triunfo ante el cantante David Bustamante. No es su primera vez en la CometCon ya que ya estuvo en 2017, cuando aún se celebraba en Oviedo.

"Rimembahdashit", "El Quinto Emperador", "Jon Samaniego", "Otak Coach", Blanca Fernández Quintana, "Cocina con Xino", "Hiyartist", "Djoseppe10", "Thelema Therion", "San Pito Pato", "Sai Westwood", Tomás Castellanos, "Hane", "Daruma Tuerto", "Kujalice", "Konata", "Mhyne", y "Askal" serán los que completarán el elenco, aunque todavía quedan algunos invitados sorpresa que se anunciarán próximamente.

Y la zona de videojuegos contará con torneos en diferentes videojuegos para las personas que se quieran inscribir. Habrá uno de "FC 26", otro de "Counter Strike 2", el "Valorant 5 vs 5" se sumará a las opciones, y el "Pokemon VGC" será la última de las opciones.

Además, el pabellón contará con una "Zona Indie" donde la gente podrá inscribirse para mostrar al mundo videojuegos que tengan en desarrollo.

Y para completar el fin de semana, el viernes 5 de septiembre, en el local "Identidad Secreta", se llevará a cabo entre las 18.00 horas y las 21.00 horas el "Encuentro Gamedevs Asturias 2026". Colaborarán con "CometCon", y será un evento en el que los asistentes podrán aprender de los profesionales del desarrollo de videojuegos, a la vez que se da voz a proyectos asturianos y se pone en contacto a la comunidad de desarrolladores.