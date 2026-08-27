El vínculo de la familia de Lucho da un salto: el lazo eterno entre Luis Enrique y Gijón llega hasta el Hípico

El lazo entre Luis Enrique Martínez, exseleccionador nacional, y Gijón, su ciudad, es eterno. Y el Concurso Hípico Internacional es una de las pruebas de que el legado familiar permanece. Este año el legado crece. Su hija Sira volvió a ser ayer una de las amazonas que más expectación generó en Las Mestas a lo lomos de su yegua "Izara des Dames". Y desde hoy hasta el domingo, el vínculo entre los Martínez y el Hípico sumará un nuevo y muy especial capítulo con la presencia de la Fundación Xana, entidad benéfica sin ánimo de lucro creada por Luis Enrique y su mujer, Elena Cullell, en memoria de su hija Xana, fallecida a los nueve años víctima de un osteosarcoma.

Bela Cullell, con un cartel de la Fundación Xana. / .

Habrá un stand en el que ofrecerá artículos de merchandising con los que recaudar fondos de cara a los proyectos que impulsa la fundación, que brinda acompañamiento a niños que sufren enfermedades y a sus familias mediante un enfoque integral que contempla tanto el bienestar físico como el emocional y social. "Nos hace mucha ilusión estar en Gijón porque nuestro vínculo con la ciudad y con Asturias es muy importante", asegura Bela Cullell, directora de la Fundación Xana y hermana de Elena Cullell.

Luis Enrique Martínez, con una sudadera de la entidad. / .

Para la familia, que la entidad esté físicamente en el Hípico, que pueda allí exponer sus iniciativas, explicar a qué se dedica y, por qué no, recaudar fondos, es trascendental. "Hablar en persona es importante y muy bonito para tener más vínculos", señala Bela Cullell. En el puesto estarán algunos de los productos estrella de la Fundación Xana, como la camiseta conmemorativa con la que Luis Enrique festejó la segunda Champions League consecutiva alzada con el PSG. "Tuvo mucha repercusión mediática", apunta Bela Cullell. También, incluso, una edición especial diseñada por Edgar Plans —que colabora asiduamente con la entidad— de una tote bag, una bolsa, en la que aparece dibujada Xana simulando que monta a caballo.

Una bolsa conmemorativa del Hípico. / .

Por otro lado, la Fundación Xana pondrá a disposición del público la variedad de artículos habitual, con sudaderas, agendas, libreas, peluches, llaveros.... En la inmensa mayoría figura el logotipo de una entidad que tiene entre manos un proyecto muy ambicioso, la construcción de la "Casa de las Xanas", un centro residencial para fomentar el bienestar de niños y sus familias durante el proceso de la enfermedad. "Para darles alojamiento y atención personalizada", explica Bela Cullell. La idea es levantarlo en el municipio barcelonés de Gavá. "Tenemos mucha motivación y ganas", confiesa Cullell. La meta, eso sí, requiere un notable esfuerzo económico. "Estamos con un concurso para seleccionar el proyecto, pero podría rondar los diez millones de euros", indica la directora de la Fundación Xana.

El espacio dedicado a la entidad, creada oficialmente a inicios de 2024, estará en Las Mestas hoy a partir de las 15.00 horas. Será una ocasión pintiparada para conocer de primera mano la labor de una fundación que ya ha ayudado a un centenar de familias. "Es inmensa la diferencia y el cambio que representa para una familia el estar atendida; es pasar de una experiencia muy negativa y dolorosa a tener un acompañamiento humano y psicológico", ensalza Bela Cullell.

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Sira Martínez, una habitual en el Concurso Hípico Internacional de Gijón, completó ayer una buena participación, sin sobresaltos. Acabó en decimoquinta posición. Su concurso se tornará aún más emotivo desde la jornada de hoy con la llegada de la Fundación Xana, de la que es patrona. Una entidad que también se sustenta con numerosas colaboraciones y que quiere dejar su huella en el Hípico, dándose a conocer, recabando apoyos para seguir ayudando a familias y, cómo no, rindiendo tributo a la pequeña Xana. El nexo gijonés de la familia Martínez Cullell da un nuevo salto hacia delante.