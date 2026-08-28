Agustín Felipe González Soto, premio a la Trayectoria Deportiva del Grupo 2026: “No quiero formar solo deportistas, sino mejores personas”

Agustín Felipe González Soto (Oviedo, 1956) lleva desde 1979 vinculado a la enseñanza del karate y desde 2007 desarrolla su labor en el Grupo Covadonga, donde dirige la sección de esta disciplina y el departamento de Defensa Personal. Su trayectoria, marcada por la competición, el arbitraje y la formación de generaciones de deportistas, ha sido reconocida con la distinción a la Trayectoria Deportiva 2026.

¿Qué sintió cuando supo que iba a recibir este reconocimiento?

Mucho orgullo y satisfacción. Que se acuerden de la trayectoria de uno es como reconocer un trabajo realizado durante muchísimos años. Estoy muy agradecido a los directores deportivos, directores generales, presidentes, juntas directivas y comisión deportiva, pero sobre todo a los socios, que son quienes han puesto en valor mi trabajo.

¿Cómo nació su pasión por el karate?

Desde joven me gustaron mucho los deportes de combate. Había practicado boxeo y otros deportes de contacto y, cuando cumplí los 16 años, pude iniciarme en karate con un maestro japonés, Cua Cuaan, en el gimnasio Paquera de Oviedo. Las artes marciales me ayudaron a formarme y a analizar hacia dónde quería dirigirme.

¿Cuándo descubrió que quería dedicarse también a la docencia?

Cuando intenté trasladar todos los conocimientos adquiridos a la formación de los niños. Lo más gratificante ha sido ver a niños y niñas que empezaron conmigo muy pequeños llegar después a representar a España y conseguir campeonatos de España, éxitos internacionales o un subcampeonato de Europa. También es un orgullo ver cómo algunos de ellos se han convertido después en técnicos.

Desde 2007 dirige la sección de Karate del Grupo. ¿Cómo ha evolucionado en estos casi veinte años?

Cuando llegué, la sección ya estaba creada y había un buen técnico, pero tratamos de construir una estructura de jóvenes deportistas que pertenecieran al Grupo, que fueran socios. Mi objetivo era crear una base sólida de grupistas y, poco a poco, con el gran equipo técnico que he conseguido, lo hemos ido desarrollando.

¿Qué supone acompañar a varias generaciones de deportistas?

Es un orgullo enorme. El niño empieza aprendiendo a trabajar descalzo, con un uniforme, una estructura, un saludo y un respeto hacia los compañeros. Después algunos pasan a la competición y otros no, pero todos reciben una formación integral. Más adelante, quienes quieren dedicarse a la enseñanza hacen sus cursos de titulación y pueden incorporarse al equipo técnico.

¿Qué papel juega el karate en la educación de los jóvenes?

Enseña disciplina, esfuerzo, sacrificio, respeto, humildad y perseverancia. También ayuda a desarrollar el dominio físico del cuerpo, la coordinación y la psicomotricidad. Son valores que después trasladan a la vida. En la vida vas a encontrarte complicaciones, tropiezos y zancadillas, y el karate te enseña a afrontarlos.

En el Grupo entrenan personas de edades muy diferentes e incluso familias enteras. ¿Qué significa para usted?

Es un motivo de orgullo brutal. Tenemos personas de 55 o 60 años compitiendo en categoría máster y familias en las que entrenan juntos padres e hijos. Ver a un padre de 55 años con una hija de 22 y otra de 18 entrenando juntos es impresionante. Son muchas las familias que lo hacen y ahí ves cómo el compañerismo y el crecimiento personal van de la mano.

Después de más de 40 años dedicado al karate, ¿qué le queda por hacer?

Seguir avanzando. Me acabo de presentar al noveno Dan de la Federación Española con el currículum de toda mi trayectoria. Pero el grado no es lo más importante. Lo importante es ampliar conocimientos, desarrollar trabajos que puedan beneficiar a los alumnos y seguir aprendiendo. Quiero continuar creciendo junto a ellos.