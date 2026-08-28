El Ayuntamiento de Gijón "proyecta su modelo de ciudad en China"

El Ayuntamiento de Gijón "ha tenido la oportunidad de proyectar su modelo de ciudad en el marco de la Cumbre de Política Municipal de China", a través de la participación de la Vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y del concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, que participan en un encuentro organizado en el país asiático por la Fundación Cátedra China y la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero, informan desde el gobierno local.

El encuentro tiene lugar en las ciudades de Pekín, Yangzhoy, Shanghai y Yantai, bajo el título "Sinergias entre municipios de España y China en un mundo de transformación: cooperación para un futuro compartido". Los dos ediles gijoneses realizaron este viernes sus intervenciones en este evento, en concreto en la ciudad de Yantai.

Pumariega destacó en su intervención que “Gijón es una ciudad que conoce bien la necesidad de transformarse. Nuestra historia económica se construyó durante décadas alrededor de grandes industrias. Seguimos sintiéndonos orgullosos de esa identidad industrial, pero hemos entendido que conservarla exige evolucionar: incorporar conocimiento, digitalización, nuevas tecnologías, investigación y talento. Porque hemos aprendido algo fundamental: la innovación tiene mucho más valor cuando conecta; cuando una investigación universitaria llega a una empresa; cuando una startup encuentra el apoyo necesario para crecer; cuando una pequeña empresa incorpora tecnología que le permite competir con compañías mucho mayores; cuando el conocimiento se transforma en nuevos productos y servicios; y cuando todo eso permite a nuestras empresas salir al exterior y acceder a nuevos mercados. Ese es el modelo por el que estamos apostando desde Gijón".

González-Palacios dijo, por su parte, que “la relación de Yantai y Gijón, es un ejemplo. Es la demostración que con voluntad, y con una clara estrategia de colaboración, los resultados y las sinergias entre ciudades chinas y españoles pueden ser muy provechosos para ambas partes. Hoy damos de nuevo nuestra mano a los hermanos de Yantai para recordarles que queremos que nuestra relación no solo se mantenga, sino que estamos deseosos de que avance, de que obtenga nuevos resultados. Desde el Ayuntamiento de Gijón siempre hemos insistido en que los acuerdos tienen que ser beneficiosos para todas las partes, pero que no debemos cuantificar su éxito solo por los éxitos comerciales. La relación entre ciudades hermanas, en este caso entre Yantai y Gijón, también se debe medir por la capacidad que tengamos en compartir conocimiento, en acercar nuestras tradiciones y nuestras culturas, en favorecer la socialización, las relaciones humanas”.

Los representantes del Ayuntamiento de Gijón también realizarán visitas a instituciones, empresas e infraestructuras como el Parque Inteligente de Carbono Cero Tiannin número 1, que funciona con energías renovables en el espacio que antaño ocupaba una central termoeléctrica.