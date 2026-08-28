Cenero arranca las fiestas del Club de La Amistad por todo lo alto: "El ambiente es genial"

Cenero arrancó las fiestas del Club La Amistad por todo lo alto, con bailes y verbena que se extendieron a lo largo de toda la tarde. Junto a la Iglesia de San Juan Bautista, mientras los más pequeños disfrutaban detrás de una pelota y las parrillas iban calentando motores para lo que se venía, la edición número 39 de estos festejos, muchos de los asistentes empezaron la jornada danzando al son de la música desde el primer día.

Los festejos tuvieron su comienzo a las 19.30 horas, con el "Grupo Folclórico el Turruxón" animando el ambiente con muchas canciones tradicionales del imaginario asturiano. Los asistentes bailaron al son de un gran repertorio de melodías, y aquellos que se limitaban a actuar como espectadores estaban encantados. Fue ese el caso de Luis González y Xuan Ramón Naves, que, mientras charlaban y bebían juntos, aplaudían el gran ambiente en Cenero. "Estamos encantados", aseguraron.

Diana García, vocal del "Club La Amistad", que se encarga de organizar el evento, quiso destacar la gran importancia de la gente que colabora para hacer todo posible año a año. "El club no es solo la fiesta, hacemos muchas cosas a lo largo del año y siempre tenemos gente voluntaria que colabora con nosotros", afirmó. También participó en la celebración el grupo "Soi Panderetera", siempre fiel a la cita. Raquel Vega, presidenta de la asociación de pandereteras, la gran conexión que une a la banda y las fiestas de Cenero se debe a que "una de las compañeras pertenece también al Club La Amistad", dando inicio a una unión que ya lleva años repitiéndose.

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Y cerró la jornada alrededor de las 23.00 horas "Tal Palo Tal Astilla", a cargo de la verbena que mantuvo los asistentes disfrutaron de gran manera. Andrés Prieto, oriundo de Mieres, que acudió a las fiestas acompañado de Lara Vena y Aida Celemín, quedó encantado con el ambiente que se vivió a lo largo de la tarde. "Todo está muy bien, es una maravilla", valoró el mierense. Para hoy, habrá más actividad. Habrá verbena a última hora de la noche y una cita destacada será a las 16.30 con el campamento Fest, un compendio de actividades en el que habrá diferentes.