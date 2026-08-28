La compra de fincas de Quirón en Cabueñes acelera con un "ultimátum" a la familia reticente a vender su parte

Nuevos movimientos para reimpulsar el convenio urbanístico que permitiría a Quirón construir un hospital privado en Nuevo Gijón. Los propietarios de las cuatro fincas próximas al Hospital de Cabueñes que el grupo sanitario necesita adquirir para permutárselas al Ayuntamiento se reunieron ayer con representantes municipales y de la propia empresa interesada. Los dueños de una de esas parcelas, una familia que reside allí, es reticente a formalizar el acuerdo, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el mes pasado, por discrepar con la oferta económica pactada en 2021 y al considerar que hoy ya no le permitiría acceder a otra vivienda en la zona. Esa familia, tras la reunión de ayer, mantuvo su postura de no firmar, pero fue informada de dos cuestiones que apuntan a un "ultimátum": se les ofrece un ligero aumento de su compensación si firman de inmediato y se les avisa de que la vía de la expropiación, de no haber acuerdo, se activará en diez días. "Queremos una compensación justa", señalaba ayer esta familia.

En la reunión de ayer, según fuentes consultadas por este diario, los propietarios de las otras tres fincas manifestaron no tener problemas con el acuerdo suscrito con Quirón, un pacto iniciado en 2021 y que permitió impulsar el convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento en el anterior mandato. En la cita estaban presentes tanto representantes municipales como de la sociedad empresarial vinculada al grupo sanitario bajo la que se está llevando a cabo esta operación de compra-venta. "Somos los únicos que vivimos ahí y necesitamos poder permitirnos otra casa", razonaba ayer la familia reticente.

Según la versión de estos dueños, que son un matrimonio con dos hijos, este pasado lunes recibieron la oferta de incrementar en un 10 por ciento el importe inicialmente pactado. "Con lo que no daban antes, ya en 2021 era difícil encontrar una casa construida. Hoy no nos da para ni para comprar ni para construir. Con la actualización sigue sin ser suficiente para comprar casa, y para construir tenemos que hacer cuentas. Iríamos muy pillados", aseguran. Estudiarán si aceptan ese dinero o si prefieren afrontar un proceso de expropiación con la esperanza de que una nueva tasación de su propiedad resulte más ventajosa. "Como nadie nos quiere decir cuál podría ser esa tasación, nos la tenemos que jugar", reprochan.

La familia cuenta que esa oferta de incrementar la compensación con Quirón "caduca" el próximo lunes. Y tras la reunión de ayer se les informó de otra cuenta atrás, esta de diez días, para activar la vía de expropiación. "Si no firmamos, se cae el convenio entero, también con los demás propietarios", aseguran.

Mientras, la asociación vecinal de Cabueñes contactó ayer con sus socios para pedir ayuda y, en el caso de que la familia firme el acuerdo, encontrar una alternativa temporal. "Buscan una vivienda de alquiler en Cabueñes o en el entorno más próximo que pueda convertirse en su residencia habitual durante aproximadamente dos años. Buscan, sencillamente, una casa en la que poder mantener su vida familiar mientras afrontan este proceso y preparan su futuro hogar", dice la asociación en su escrito. Si el acuerdo se firma, el Ayuntamiento entregará las fincas de Cabueñes al Principado, que es quien promueve la ampliación del hospital público y necesita esos terrenos, en pocos meses.