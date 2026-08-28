José Carlos González Martínez, Grupista Ejemplar 2026: “El Grupo hace personas y crea amistades que duran toda la vida”

José Carlos González Martínez (Gijón, 1946) lleva más de medio siglo ligado al Real Grupo de Cultura Covadonga. Desde aquellos primeros años en la antigua sede de la calle El Molino hasta la actualidad, ha vivido la evolución del Club y ha hecho de él un espacio de deporte, pero también de amistad y convivencia. El Grupo reconoce ahora esa vinculación con la distinción de Grupista Ejemplar 2026.

¿Qué sintió cuando le comunicaron que iba a recibir esta distinción?

Me sorprendió. Cuando el presidente me dijo que la junta directiva había acordado darme el galardón, le pregunté: “Joaquín, ¿pero por qué a mí?”. Él me explicó que mucha gente piensa que el Grupista Ejemplar es quien ha ganado un campeonato de España o del mundo, pero que hay otras cualidades. Se trata de llevarse bien con los directivos y hacer una labor positiva en el Grupo. Yo siempre me llevé bien con todas las juntas directivas y estoy muy agradecido.

Su relación con el Grupo comenzó en los años sesenta. ¿Qué recuerda de aquella época?

Éramos un pequeño montón de amigos, porque había poca gente y nos conocíamos casi todos. Estuve dos años haciendo atletismo con José Luis Rubio y también empecé a lanzar peso con Pepe Maza. Recuerdo que bajábamos mucho a jugar a la playa y después nos sentábamos en las escaleras de los vestuarios a tomar el sol. Allí había unas tertulias importantes, se hablaba de todo y conocí a mucha gente que, por desgracia, ya no está.

Ha practicado diferentes deportes. ¿Qué le ha dado el deporte y qué le ha aportado el Grupo más allá de la actividad deportiva?

El deporte es muy importante, pero más importante todavía es que el Grupo hace personas. Hay una socialización muy grande. El que va al Grupo de pequeño es algo parecido a un sportinguista: el que es sportinguista lo es para siempre y al grupista le pasa lo mismo.

Una de esas amistades se mantiene desde hace 46 años a través de una peña gastronómica. ¿Cómo nació?

Empezó casi en broma. Éramos doce, trece o quince personas y dijimos: “¿Qué os parece si un día vamos a comer?”. Después empezamos a probar restaurantes distintos y la costumbre se mantuvo. Ahora mismo no nos importa tanto la comida como la tertulia que tenemos después. Hablamos de todo y tenemos una condición: queremos juntarnos para pasarlo bien, sin malos quereres.

¿Qué recuerdos guarda con más cariño de todos estos años?

Recuerdo mucho la época del balonmano, cuando el Grupo llegó a estar en Primera División, y también a grandes amigos como Alberto Ancizu, campeón del mundo de pelota, o José Antonio Roncero, que fue profesor mío, jugador de baloncesto del Grupo y después entrenador de atletismo. También recuerdo a los jugadores de baloncesto de los años sesenta y setenta. Eran todos fabulosos.

¿Qué significa para usted ser grupista?

Hay una relación de amistad mucho mayor de lo que la gente piensa. Yo voy todos los años con el Grupo a Covadonga y, cuando hay alguna actividad, si podemos, nos apuntamos. Somos de los que no decimos que no. El Grupo es una segunda casa.

Este año ha recibido también el Premio Ateneo Jovellanos a la Trayectoria Empresarial. ¿Cómo está viviendo este momento?

Estoy asombrado. Sabía que mucha gente me quería, pero no sabía que tanta. El día que me dieron el Premio Ateneo estaba lleno y recibí muchísimas felicitaciones. Este mes también he cumplido 80 años y he recibido el reconocimiento del Grupo. Solo puedo dar las gracias a mucha gente.

Después de más de 50 años, ¿por qué sigue formando parte del Grupo?

Porque el Grupo hay que conocerlo. Ahora hay familias enteras allí y entre los hijos y los padres se crea una relación muy grande. El que entra normalmente está muy a gusto. Yo siempre hice todo lo que pude por ayudar al Grupo y ahora ellos me lo han devuelto con creces.