Jovellanos, como "guía para el futuro": así fue la presentación del nuevo libro de Benigno Pendás

La Casa Natal de Jovellanos acogió la mañana del viernes la presentación de "Jovellanos. Ilustración para españoles", la nueva biografía escrita por jurista e historiador Benigno Pendás. La obra, de 568 páginas, recupera la trayectoria y el pensamiento del ilustrado gijonés, al que presenta como uno de los grandes reformistas españoles y como una figura clave para entender la modernización de España.

Durante la presentación, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, reivindicó la actualidad del pensamiento de Jovellanos y defendió que acercarse de nuevo a su figura no supone mirar al pasado, sino encontrar herramientas para afrontar el futuro. "Presentar hoy un libro sobre Jovellanos no debería de ser solamente un ejercicio de memoria. Debería obligarnos a preguntarnos por qué, más de dos siglos después, seguimos necesitando conversar con él", señaló.

Moriyón destacó además el enfoque de Pendás, al considerar que el libro va más allá de una biografía para adentrarse en las ideas que rodearon al ilustrado. "El título ya nos indica una pretensión más ambiciosa que el relato histórico", afirmó, antes de poner en valor la trayectoria del autor como jurista e historiador de las ideas.

La alcaldesa defendió además que "regresar a Jovellanos no es ni mucho menos un retroceso" y subrayó que su pensamiento permite reflexionar sobre cuestiones que continúan presentes en la sociedad actual. Entre ellas, la necesidad de pensar a largo plazo frente a la inmediatez, entender "la educación como libertad", impulsar "el progreso con raíces", reivindicar el sentido del servicio público y fomentar el diálogo frente al enfrentamiento.

En este sentido, Moriyón advirtió de los riesgos de una política marcada por la urgencia y el ruido. "El pensamiento de Jovellanos nos interpela especialmente en un tiempo en el que la política corre demasiadas veces el riesgo de confundir la urgencia con lo importante, la discrepancia con el enfrentamiento y el ruido con el debate". También reivindicó la relación entre el ilustrado y su ciudad, recordando que Gijón mantiene numerosas referencias a su figura, desde el Real Instituto hasta la Fundación, el Ateneo, el teatro, la biblioteca o calles y plazas. "Gijón no necesita recordar a Jovellanos porque sea su pasado, necesita seguir leyéndolo porque todavía puede ayudarnos a pensar nuestro futuro", concluyó.