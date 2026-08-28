Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón

El que durante años fue el inmueble más caro de Asturias, el palacio de Villa María, ha encontrado por fin comprador. El inmueble, que llevaba más de una década en venta, luce ahora el cartel de "vendido" en el escaparate de la inmobiliaria que lo comercializaba, que confirma que la operación se cerró esta misma semana. El palacio data del siglo XIX, dispone de un jardín histórico y estaba en el mercado por 4,9 millones de euros. Su hasta ahora propietario, de la familia de los Sitges, se había hecho con la propiedad en los 80 y se dedicó durante años a rehabilitarla.

El palacio, ubicado en Somió, se publicitaba desde hace años en los portales inmobiliarios como "una joya arquitectónica" de la ciudad. Su construcción se encargó a finales del siglo XIX por mediación del industrial Tomás Zarracina, que encomendó la tarea al arquitecto Juan Miguel de la Calzada. Se configuró como una gran vivienda unifamiliar de estilo ecléctico y burgués y se consolidó como un espacio de recreo apreciado en la parroquia de Somió.

La propiedad tiene unos 1.800 metros edificados y una parcela de 7.000 metros cuadrados. Una parte del recinto se destina con frecuencia para acoger eventos y la propia casa abre a veces sus puertas para eventos concretos, como un mercadillo de antigüedades celebrado el pasado junio. Fue durante un tiempo, además, propiedad de los condes del Real Agrado, y de ahí que haya un escudo con las iniciales "RA" en uno de los accesos. Cuando salió a la venta por primera vez, se pedían 6,9 millones.