El Oktoberfest arranca entre jarras, música y ganas de fiesta: “Venir ya es una tradición”

El verano gijonés encara su recta final entre jarras de cerveza, música y ambiente festivo. El Oktoberfest abrió este jueves sus puertas en la plaza de toros de El Bibio con una inauguración que volvió a reunir a grupos de amigos y familias dispuestos a convertir la cita en uno de los últimos grandes planes de la temporada estival.

La organización afronta así la decimotercera edición de una celebración que, con los años, se ha consolidado en el calendario gijonés. "Es un orgullo habernos afianzado como la fiesta de final del verano, el despedir siempre el verano gijonés de una manera tan festiva y que la gente tenga muchísimas ganas de que pase", explica María González, de Fenicia, organizadora del evento.

La edición de este año incorpora algunas novedades. Hay un puesto más, hasta alcanzar los 13 de bebida, mientras que la oferta gastronómica suma cinco puestos, uno de ellos completamente sin gluten. También regresa una amplia selección de cervezas, con más de 15 variedades. Entre ellas hay Pilsner, 1870, cerveza sin gluten, Radler, Águila, Amstel Oro y Desperados, además de refrescos y agua.

"Fiesta, familia, diversión, cerveza, todo junto"

La variedad es precisamente uno de los atractivos que destacan los asistentes. "Es una cita importante del verano de Gijón", apuntan Joaquín Nieto, Amaia Almena, María Moreno, Bruno Almena y Marta Brihuega, que acudieron juntos a la primera jornada. Algunos de ellos ya habían convertido la cita en una tradición familiar: "Venimos con familiares que vinieron a visitarnos por las vacaciones y estamos disfrutándolo".

Para otros grupos, la inauguración supone prácticamente una cita fija en el calendario. Carmen Sardino, Ángel García, Ana María Díaz, Arturo Rivero, Mariluz Tuya y Luis Almena aseguran que acuden "desde la primera edición". Su fidelidad ha llegado incluso al vestuario: "Ya es tradición comprarse un modelito para el día inaugural", cuentan entre risas. Este año han optado por unas camisetas "cerveceras especiales para el evento", aunque ya tienen preparado el siguiente cambio de vestuario: "El sábado creo que vendremos de tiroleses", adelantan. El grupo resume el atractivo de la fiesta en una combinación sencilla: "Fiesta, familia, diversión, cerveza, todo junto".

El Oktoberfest arranca entre jarras, música y ganas de fiesta: “Venir ya es una tradición” / Pablo Solares

También repiten Lucía Díaz, Mariana Uribe, Raquel Martínez, Guillermo García, Laura Carrión, Andrea Casal, Carlos García y Carlos Raposo. "Siempre repetimos el día que abre", explican. Para ellos, la posibilidad de elegir entre más variedades de cerveza es una de las novedades de este año. "Hay más oferta gastronómica y habrá que probarla", comentan mientras esperan que la climatología acompañe durante los próximos días.

El carácter de punto de encuentro es otro de los motivos que explican la continuidad de la celebración. Juan Álvarez, Jorge y Juan Rivela, María y Carmen Telenti y Javier Rivela acudieron en familia y destacan que el Oktoberfest permite reencontrarse con personas a las que no siempre se ve durante el verano. "Es un poco el cierre del verano", señalan. Además, consideran que la oferta ha ido mejorando con los años, especialmente en la parte gastronómica, que permite acompañar la cerveza con diferentes propuestas.

El concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, destacó durante la inauguración el papel de la celebración dentro de un verano gijonés marcado por una intensa programación. "Gijón tiene la suerte de tener el verano más activo, más intenso y el mejor del norte de España", afirmó. Martínez Salvador subrayó además el vínculo de la fiesta con la hostelería local, ya que los establecimientos participantes cuentan con locales en Gijón. "Permite tener algo diferente, una actividad novedosa que está muy instaurada", señaló.

La fiesta arrancó a las siete de la tarde y contó con una inauguración institucional a las ocho, con la presencia de Jesús Martínez Salvador, Abel Junquera, María González, Pelayo Barcia y José Antonio Migoya.

Con la plaza de toros convertida de nuevo en punto de encuentro, el Oktoberfest encara once días de música, comida, cerveza y reuniones entre amigos y familiares. Una despedida del verano que, después de trece ediciones, ya forma parte de las costumbres de muchos gijoneses.