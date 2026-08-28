El parque hinchable más grande del mundo tendrá que esperar: la lluvia retrasa la apertura en Gijón de "Funbox"

Tendría que haber abierto hoy, pero el chaparrón lo impide. La lluvia caída en la jornada de ayer, jueves, propició que Funbox, el conocido como parque hinchable más grande del mundo tenga que retrasar su apertura hasta mañana. El recinto está instalado en el Parque de los Hermanos Castro hasta el 4 de octubre y permitirá el acceso tanto a niños como a adultos.

El proyecto nació en Estados Unidos y llegó a España en 2023 de la mano de "Productores de Sonrisas". Tras recorrer buena parte de la Península, aterriza ahora en Gijón después de su paso por Santander. La gerente del parque, Lara Afonso, destaca que una de sus principales características es que no existe límite de edad, aunque los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto.

Entre las atracciones destacan "Marshmallow", una gran semiesfera pensada para los amantes del vértigo, y un circuito de obstáculos para quienes busquen un reto físico mayor. Toda la infraestructura se transporta en cuatro tráilers y su montaje requiere entre uno y tres días.

Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos, de los que 80 se destinan a disfrutar de las atracciones y diez a calzarse y abandonar el recinto.

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FUNBOX abrirá de jueves a domingo. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas. Habrá horarios ampliados en fechas especiales, que podrán consultarse en la web del parque.