Las parroquias rurales de Gijón ponen sus deberes para el nuevo curso político: de clásicos como el mantenimiento de caminos y transporte público a "coherencia" con los parques de baterías

Desde clásicos como el mantenimiento de caminos, los desbroces o una mejora en el transporte público a una petición de reforzar los efectivos que velen por la seguridad en las parroquias, que no se fían de los robos en viviendas o de las carreras ilegales. Por ahí pasan, a grandes rasgos, la lista de deberes que ponen los líderes vecinales de la zona rural de Gijón de cara al nuevo curso político. Cada parroquia tiene sus particularidades, aunque, como de costumbre, existen puntos en común. José Luis García Nicieza, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales «Les Caseríes», reivindica avances en los accesos al Puerto de El Musel y «aclaraciones» con el proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes. También «coherencia» al Principado respecto a los parques de baterías con el objetivo de que no se instalen cerca de zonas habitadas.

Otro tema que inquieta es la seguridad en las parroquias, con especial énfasis en las carreras ilegales y los robos en casas. «Hay que aumentar los medios y efectivos; las cámaras de vigilancia sí hacen que se echen para atrás los posibles cacos», subraya García Nicieza, que aboga asimismo por impulsar los desbroces y el mantenimiento de caminos. Para Veriña, de la que es líder vecinal, pide paliar la ausencia de fibra óptica en algunos puntos. El presidente de «Les Caseríes» se muestra además «expectante» por cómo funcionarán los microbuses de Emtusa adquiridos para incrementar el servicio en la zona rural. También lo está Andrés Alonso, presidente de la asociación vecinal de Castiello de Bernueces. «Confiamos en que empiecen en septiembre; hay buena disposición», comenta Alonso, que reclama reforzar los contenedores de poda y culminar el camino entre la senda de Peñafrancia y la parada de bus frente a la Escuela Politécnica de Ingeniería. También es una «prioridad» rematar una parte de la acera para conectar el camino de la Isla que va al Jardín Botánico. José Berdayes, de Poago, ve «primordial» el desbroce de caminos y la reparación del exterior de la sede social.

«El tema de la poda está dejado», lamenta Tino Mendoza, de Monteana, que incide en la importancia de que las parroquias del oeste tengan un cartero fijo y reivindica mejoras en la pista polideportiva para personas con movilidad reducida. En Porceyo, el continuo tráfico en el entorno del centro comercial Alcampo trae de cabeza a los vecinos. «Es insufrible; se forman muchas caravanas», asegura Ana Migoya. No se descarta cuando llegue el otoño realizar alguna movilización de protesta. Porceyo pide, además, más puntos de luz en determinadas zonas. Consuelo González, de Cenero, solicita adecuar el entorno de la sede vecinal y de la pista deportiva. «Está hecho un desastre», declara González, que, a nivel de transporte público, afea que solo hay en los barrios de Sotiello y Trubia. «Y en la limpieza de caminos vamos poco a poco», agrega. José María Fernández, de Ruedes, e Isabel Fano, de Caldones, urgen el arreglo de algunos caminos.

«A ver si se desenquista lo del transporte», manifiesta Juan Manuel Caso, de Deva, que, por otro lado, clama por badenes para reducir la velocidad que «llevamos años pidiendo». Chus Barrientos, presidente vecinal de Granda, es conciso con las peticiones. Apuesta por mejorar los accesos peatonales a las paradas del autobús, por retoques en el local social y por reforzar la seguridad de la zona rural. "Notamos lentitud en los desbroces y en la limpieza de fincas municipales", asevera Piluca García, de Baldornón, que reivindica el saneamiento en toda la parroquia y más frecuencias de bus.

José Antonio Piñera, presidente vecinal de Lavandera, señala que las prioridades para la parroquia también son el arreglo de caminos, además del alumbrado publico en varios de ellos. Además pide que se tomen medidas para la reparación y limpieza de arquetas y cunetas «y que se extienda el alcantarillado hasta los barrios de La Bobia y Lavandera, donde hay más de 50 casas a las que no llega y nos llevan años dando largas». En Huerces, su líder vecinal, Santiago Izquierdo, apunta que el arreglo de caminos también es prioritario, entre ellos uno que comparten con la parroquia de Leorio. Limpieza de cunetas e «ir avanzando en el saneamiento para que llegue a todas las casas» son otras de las solicitudes.

Jorge Manuel Rodríguez, presidente vecinal de Fano, apunta que la parroquia también está esperando por el asfaltado de varios caminos y por la limpieza y desbroces en otros. Nabila Gómez, presidenta de Cabueñes, se queja de que el saneamiento no llega a todas las casas de la parroquia y reclama también «mejor transporte público, cumpliendo el compromiso de que llegue a Cefontes, algo que en teoría iba a ser en septiembre, pero de lo que no se sabe nada».

La dirigente vecinal de Santurio, María José Fernández, sostiene que en su parroquia «lo más urgente son las podas y limpiezas en carreteras y también de los registros del alcantarillado para evitar que vuelvan a producirse inundaciones en otoño porque estén tupidos». Además, reclama la colocación de más cámaras de seguridad para prevenir robos, ya que ahora «solo hay una, donde el restaurante Los Nogales». En Somió, la principal preocupación es la seguridad vial en la carretera Piles-Infanzón, de ahí que la presidenta vecinal, Soledad Lafuente, pida que se instalen pasos de cebra en esa vía, algo que «llevamos 25 años reclamando». También reclaman la prolongación del recorrido de la línea 20 de Emtusa hasta el Tasqueru, en el límite con la parroquia de Cabueñes.

Transporte público es también una de las reclamaciones de San Andrés de los Tacones. Su presidente vecinal, Bryan Barber, señala que hace falta una mayor frecuencia en la línea 24 de Emtusa y alternar su recorrido actual con otro para que llegue a una zona de La Reboria que ahora no cubre y también al barrio de San Andrés. «Y que el autobús que llega a las diez de la noche a Monteana sigua hasta San Andrés, porque hay muchos jóvenes que lo usarían para volver a casa», dice. También aboga por que se dote de alcantarillado a la parroquia y «que la Zalia se ponga las pilas con el mantenimiento» de sus terrenos.