Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Paul Montiel, el "hombre de titanio", una historia de superación en los palcos del Hípico de Gijón: "Es una experiencia bonita; me encanta el ambiente"

El venezolano, afincado en la ciudad y que superó una adicción al alcohol y las drogas, comenzará en diciembre una travesía a remo desde Canarias hasta Sudamérica: "Cuanto más riesgo y adrenalina, más me gusta"

Paul Montiel, este viernes en el Hípico de Gijón.

Paul Montiel, este viernes en el Hípico de Gijón.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S. G. / M. R.

Con motivo del Concurso Hípico Internacional y más allá de la parte puramente competitiva, en Las Mestas también se dan cita historias de superación. Paul Montiel, el "hombre de titanio", se dejó ver este viernes por el complejo deportivo para disfrutar de la jornada de saltos de los jinetes y amazonas. Era su debut. Nunca había estado previamente en el Hípico. Y las primeras sensaciones fueron más que positivas. "Es una experiencia bonita; me encanta el ambiente", confesó Montiel, venezolano afincado desde hace casi una década en Gijón, que gracias a Proyecto Hombre se salió de una espiral de alcohol y drogas y que perdió una pierna fruto de un accidente de tráfico. En la otra tiene ochenta clavos.

Amante de los desafíos, Paul Montiel, con miles de seguidores en redes sociales, ya tiene en mente el siguiente. En diciembre partirá desde las Islas Canarias con destino Sudamérica. Cruzará el Atlántico a remo junto a varios acompañantes. Una travesía de casi dos meses de duración. Habrá, claro, un barco de seguridad. "Me dio terror al principio pero luego empezaron las mariposas en el estómago; si hay riesgo y adrenalina, me gusta", sostuvo el venezolano, que ha participado en carreras de obstáculos, triatlones, etc.

Noticias relacionadas y más

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Paul Montiel afronta hasta el inicio de la aventura unos meses de entrenamiento. "El remo requiere mucho; para los Juegos Paralímpicos me preparé mucho pero este año paré", aseguró el deportista, que siguió con atención la sesión vespertina del Concurso Hípico Internacional. En el tema de las apuestas, pese a ser un clásico para muchos, no quiso entrar. "Prefiero mantenerme al margen", bromeaba Paul Montiel, que ya vislumbra su próximo reto con el entusiasmo y la fuerza que siempre le han caracterizado

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan una calavera humana en un coche abandonado cuando iban a desguazarlo en Gijón
  2. Cinco heridos, uno de ellos grave, tras empotrarse una motocicleta contra una marquesina de autobús en Gijón
  3. El Hípico se vuelca con la Fundación Xana: 'Era una niña de lo más lista', recuerdan sus abuelos
  4. Hablan los vecinos de la barriada de Gijón que fue al Defensor del Pueblo para saber si son suelo público o privado: 'Queremos que el Ayuntamiento hable con nosotros
  5. Fallece a los 65 años Luis Jorge Blanco, gerente de Sidra Roces, en Gijón: 'Estuvo allí hasta el último día
  6. Andrés Fernández, párroco de La Asunción-San Juan XXIII, afronta sus últimos días en Gijón: 'La fe no puede ser un postureo; es una opción de vida
  7. Colas kilométricas para acceder a la playa de Poniente: así se vivió una tarde histórica en Gijón
  8. Habla el dueño del desguace de Gijón donde se encontró una calavera humana en un coche

La venta del histórico palacio de Villa María no afecta a la finca de eventos

La venta del histórico palacio de Villa María no afecta a la finca de eventos

Primeras pruebas para las nuevas escaleras de vigilancia de los socorristas de Gijón

Primeras pruebas para las nuevas escaleras de vigilancia de los socorristas de Gijón

Cenero arranca las fiestas del Club de La Amistad por todo lo alto: "El ambiente es genial"

Cenero arranca las fiestas del Club de La Amistad por todo lo alto: "El ambiente es genial"

El PP resalta que "el Hípico demuestra que hemos conseguido que el deporte sea dinamizador de la economía de Gijón"

El PP resalta que "el Hípico demuestra que hemos conseguido que el deporte sea dinamizador de la economía de Gijón"

Paul Montiel, el "hombre de titanio", una historia de superación en los palcos del Hípico de Gijón: "Es una experiencia bonita; me encanta el ambiente"

El Ayuntamiento de Gijón "proyecta su modelo de ciudad en China"

El Ayuntamiento de Gijón "proyecta su modelo de ciudad en China"

El recinto ferial gijonés se prepara para Agropec, que este año se celebrará sin vacas, por las restricciones sanitarias

El recinto ferial gijonés se prepara para Agropec, que este año se celebrará sin vacas, por las restricciones sanitarias

Jovellanos, como "guía para el futuro": así fue la presentación del nuevo libro de Benigno Pendás

Jovellanos, como "guía para el futuro": así fue la presentación del nuevo libro de Benigno Pendás
Tracking Pixel Contents