Paul Montiel, el "hombre de titanio", una historia de superación en los palcos del Hípico de Gijón: "Es una experiencia bonita; me encanta el ambiente"
El venezolano, afincado en la ciudad y que superó una adicción al alcohol y las drogas, comenzará en diciembre una travesía a remo desde Canarias hasta Sudamérica: "Cuanto más riesgo y adrenalina, más me gusta"
S. G. / M. R.
Con motivo del Concurso Hípico Internacional y más allá de la parte puramente competitiva, en Las Mestas también se dan cita historias de superación. Paul Montiel, el "hombre de titanio", se dejó ver este viernes por el complejo deportivo para disfrutar de la jornada de saltos de los jinetes y amazonas. Era su debut. Nunca había estado previamente en el Hípico. Y las primeras sensaciones fueron más que positivas. "Es una experiencia bonita; me encanta el ambiente", confesó Montiel, venezolano afincado desde hace casi una década en Gijón, que gracias a Proyecto Hombre se salió de una espiral de alcohol y drogas y que perdió una pierna fruto de un accidente de tráfico. En la otra tiene ochenta clavos.
Amante de los desafíos, Paul Montiel, con miles de seguidores en redes sociales, ya tiene en mente el siguiente. En diciembre partirá desde las Islas Canarias con destino Sudamérica. Cruzará el Atlántico a remo junto a varios acompañantes. Una travesía de casi dos meses de duración. Habrá, claro, un barco de seguridad. "Me dio terror al principio pero luego empezaron las mariposas en el estómago; si hay riesgo y adrenalina, me gusta", sostuvo el venezolano, que ha participado en carreras de obstáculos, triatlones, etc.
Paul Montiel afronta hasta el inicio de la aventura unos meses de entrenamiento. "El remo requiere mucho; para los Juegos Paralímpicos me preparé mucho pero este año paré", aseguró el deportista, que siguió con atención la sesión vespertina del Concurso Hípico Internacional. En el tema de las apuestas, pese a ser un clásico para muchos, no quiso entrar. "Prefiero mantenerme al margen", bromeaba Paul Montiel, que ya vislumbra su próximo reto con el entusiasmo y la fuerza que siempre le han caracterizado
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