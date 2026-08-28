Primeras pruebas para las nuevas escaleras de vigilancia de los socorristas de Gijón
La solución, alternativa provisional a las futuras casetas de cara al próximo verano, se completa con varias tiendas de campaña a modo de refugios
Aunque por ahora en fase de pruebas, ayer comenzó la instalación de las prometidas tres escaleras de vigilancia para los socorristas de Gijón. En concreto, se instaló un prototipo a la altura de la escalera 12, si bien el Ayuntamiento informa que, por ahora, el material no se ha dado por recepcionado porque se está analizando si cumplen con las necesidades del personal. Esta compra completa a la entrega ya formalizada de siete tiendas de campaña plegables a modo de refugios y ambas soluciones son la alternativa provisional tramitada "in extremis" por el gobierno local mientras se continúa trabajando en un contrato para fabricar casetas de vigilancia, un trámite que ya se intentó hacer pero que quedó desierto y que se reactivará para poder colocarlas ya de cara al verano que viene.
La idea de las casetas, para las que se quería apostar por un diseño local, con el logo de Gijón, buscaba crear puestos de vigilancia en altura y cubiertos para el personal de Salvamento y con el objetivo de garantizarles un espacio protegido de la lluvia en días de mal tiempo. Como el contrato quedó desierto y la elaboración de unos pliegos nuevos ya no permitía que la solución fuese realizable este verano, se tramitó esta otra solución provisional a mediados del mes pasado. Las nuevas escaleras se colocarán en las escaleras 4, 7 y 12.
Respecto a las casetas, lo que se contemplaba en el contrato que quedó desierto era instalar once torretas desmontables en las tres playas urbanas. Cinco de ellas tendrían una configuración simple, más pequeñas, y se colocarán, se espera, sobre unas bases de madera en El Arbeyal y Poniente. Las otras seis serán dobles, más grandes, y se repartirán por San Lorenzo.
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